Xetra-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

26,20 EUR +0,77% (17.08.2018, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs Lang & Schwarz-Aktie:

26,20 EUR 0,00% (17.08.2018, 11:58)



ISIN Lang & Schwarz-Aktie:

DE0006459324



WKN Lang & Schwarz-Aktie:

645932



Ticker-Symbol Lang & Schwarz-Aktie:

LUS



Kurzprofil die Lang & Schwarz Aktiengesellschaft:



Lang & Schwarz (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) ist die Holding-Gesellschaft einer Gruppe von Finanzunternehmen, die rund 50 Mitarbeiter beschäftigt. Operativ entwickelt die Gesellschaft strukturierte Produkte und emittiert diese unter dem eigenen Namen. Gegründet wurde das Unternehmen 1996. Ihr gehören die beiden Tochtergesellschaften Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und Lang & Schwarz Broker GmbH an.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.ls-d.de verfügbar. (17.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Lang & Schwarz-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Nach dem leichten Rückgang im Vorjahr ging das Handelsergebnis bei der Lang & Schwarz AG (L&S) (ISIN: DE0006459324, WKN: 645932, Ticker-Symbol: LUS) im Geschäftsjahr 2017 auf 24,9 Mio. Euro (Vj. 18,4 Mio. Euro) wieder kräftig nach oben, wie Matthias Wahler in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet.Der Verwaltungsaufwand habe sich hingegen nur auf 13,4 Mio. Euro (Vj. 11,8 Mio. Euro) erhöht. Das Konzernergebnis sei deshalb um mehr als 60% auf 7,9 Mio. Euro (Vj. 4,7 Mio. Euro) gesprungen, was ein Ergebnis je Aktie von 2,50 Euro (Vj. 1,50 Euro) bedeute. Die mit rund einhundert Aktionären gut besuchte Hauptversammlung am 12. Juli in Düsseldorf habe eine Anhebung der Dividende auf 1,70 Euro (Vj. 1,15 Euro) beschlossen. Die Ausschüttungsquote liege damit leicht unter den grundsätzlich angepeilten 75%, was Vorstandsmitglied Peter Zahn mit den stetig steigenden Anforderungen zur Unterlegung des Geschäfts mit Eigenkapital begründet habe. Grundsätzlich sollten die Aktionäre auch künftig so weit wie möglich am Erfolg beteiligt werden.Eigentlich wäre das Ergebnis sogar noch stärker gestiegen. Nach der Abschaffung der Ausnahmeregelung von § 8b KStG würden bei L&S realisierte Erträge aus Aktiengeschäften nur noch zu 5% dem versteuernden Einkommen zugerechnet, während entsprechende Verluste gar keine Berücksichtigung mehr fänden. Dies habe ganz enorme Auswirkungen. Für 2017 müssten so trotz der hervorragenden Geschäftsentwicklung keinerlei Steuern gezahlt werden, ja es würde sogar noch ein Verlustvortrag in Millionenhöhe entstehen - und in den Folgejahren würde es ebenso aussehen. Vorstand und Aufsichtsrat seien sich nicht sicher, ob diese Regelung tatsächlich Bestand haben könne. Vorsichtshalber sei eine Steuerrückstellung in Höhe von 3,4 Mio. Euro gebildet worden.Die Bilanzsumme habe sich erheblich auf 413 Mio. Euro (Vj. 268 Mio. Euro) erhöht. In erster Linie resultiere dies aus dem weiter rasant wachsenden Verkauf von wikifolio-Zertifikaten. Inzwischen gebe es schon 7.500 investierbare Zertifikate (Vj. 6.000), in denen Anleger mittlerweile stolze 320 Mio. Euro (Vj. 270 Mio. Euro) angelegt hätten. Gut aufgenommen werde insbesondere das neue Besicherungskonzept. Dies habe nun auch die ersten Vermögensverwalter bewogen, eigene wikifolios aufzulegen, über die interessierte Anleger ihre Expertise einkaufen könnten. Wie Herr Zahn verdeutlicht habe, betreffe an der Börse Stuttgart inzwischen jede zweite Zertifikate-Order ein wikifolio. Seit einigen Wochen würden wikifolios zudem an der Börse Bern gehandelt, wo L&S ebenso wie in Wien das Market Making übernommen und neben den Handelszeiten auch das Angebot ausgeweitet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lang & Schwarz-Aktie: