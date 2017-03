Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das portal liberal hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Zu den Äußerungen des türkischen Vize-Premierministers Mehmet Simsek erklärt das FDP-Präsidiumsmitglied und Vizepräsident des Europäischen Parlaments Alexander Graf Lambsdorff:



"Es ist für alle Seiten von Vorteil, wenn die Türkei nach dem Wahlkampfgetöse wieder einen konstruktiven Dialog anstrebt. Schließlich ist und bleibt die Türkei für uns als NATO-Mitglied ein unverzichtbarer Partner, so wie umgekehrt auch die Türkei auf die Kooperation mit der EU angewiesen bleibt. Beachtlich an den Äußerungen von Vize-Premierminister Simsek ist zudem, dass sich die Türkei offenbar selbst von der Idee einer Vollmitgliedschaft verabschiedet hat. Das sollte die Bundesregierung aufgreifen und die Verhandlungen mit der Türkei in der bisherigen Form beenden. Die Beziehung mit der Türkei muss auf eine neue Grundlage enger sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit gestellt werden." (23.03.2017/ac/a/m)







