NASDAQ-Aktienkurs Lam Research-Aktie:

712,00 USD -1,86% (04.01.2022, 22:00)



ISIN Lam Research-Aktie:

US5128071082



WKN Lam Research-Aktie:

869686



Ticker-Symbol Lam Research-Aktie:

LAR



Nasdaq-Symbol Lam Research-Aktie:

LRCX



Kurzprofil Lam Research Corporation:



Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Das 1980 gegründete und im kalifornischen Fremont ansässige Unternehmen produziert vor allem Anlagen für das Trockenätzen unterschiedlicher Materialien. (05.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Lam Research-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Lam Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686, Ticker-Symbol: LAR, Nasdaq-Symbol: LRCX) unter die Lupe.Einer der Lieblingsansätze der Analysten kombiniere das trendfolgende Konzept der Relativen Stärke nach Levy mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. Zum Jahresauftakt 2022 würden beide Kriterien "grünes Licht" für die Aktie von Lam Research signalisieren. Aus charttechnischer Sicht komme als Sahnehäubchen der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate zwischen rund 550 USD und 670 USD hinzu. Rein rechnerisch ergebe sich - abgeleitet aus der Höhe der angeführten Tradingrange - also ein kalkulatorisches (Mindest-)Kursziel von 790 USD. Noch kühnere Börsenoptimisten könnten die Kursentwicklung seit Anfang 2021 sogar als aufsteigende Dreiecksformation interpretieren, was perspektivisch sogar noch mehr charttechnischen Raum nach oben lasse. Die Trendlinie (akt. bei 863 USD), welche die Hochs von März 2018 und April 2021 verbinde, definiere eine weitere wichtige Barriere.Auf der Unterseite bietet sich indes das jüngste Wochentief bei 703 USD als engmaschige Absicherung an, während unter strategischen Gesichtspunkten vor allem die alten Ausbruchsmarken bei 670 USD nicht mehr verletzt werden sollten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.01.2022)Börsenplätze Lam Research-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Lam Research-Aktie:633,50 EUR +0,41% (05.01.2022, 09:14)