Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (02.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).LafargeHolcim habe in Q4/2017 Umsätze von CHF 6.704 Mio. (+1,3% J/J) ausgewiesen. Das entspreche einem hohen ber. Wachstum von 6,2% und liege über den Analysten-Erwartungen von 5,3% bzw. dem Konsens von 3,5%. Das Recurring EBITDA habe in GJ 2017 ein Niveau von CHF 5.990 Mio. erreicht, ein ber. Wachstum von 6,1%, das innerhalb der Zielspanne von 5 bis 7% liege. Der Nettoverlust von CHF 1.675 Mio. in GJ 2017 ergebe sich aus einer Wertberichtigung von CHF 3.829 Mio. Der freie Cashflow von CHF 1.685 Mio. (+1,5%) in GJ 2017 habe die Analysten-Erwartungen übertroffen. Daher habe auch die Nettoverschuldung leicht unter seiner Prognose gelegen.Wie erwartet fokussiere der neue CEO Jan Jenisch wieder auf das Wachstum und verfolge aggressivere Ambitionen im Bereich Zuschlagstoffe, Fertigbeton und Lösungen. Dies dürfte ein jährliches Umsatzwachstum von 3 bis 5% bis 2022 bewirken. Gleichzeitig solle das Unternehmen rationalisiert werden, um SG&A-Kosten von voraussichtlich CHF 400 Mio. einzusparen. Folglich strebe LH bis 2022 eine jährliche Steigerung seines Recurring EBITDA um mindestens 5% an. Finanziert werde das Wachstum durch Veräußerungen im Wert von mindestens CHF 2 Mrd., die 2019 vorgesehen seien.Wie von dem Analysten erwartet, lege der neue CEO Jan Jenisch den Schwerpunkt wieder auf das Wachstum. Seines Erachtens sei das die richtige Strategie, das das Unternehmen in attraktiven Wachstumsmärkten gut aufgestellt sei, und die Schrumpfung des Unternehmens in einem zunehmend inflationären Umfeld sei nicht länger eine Option gewesen. Mit einem Fokus auf Vereinfachung und Performance dürfte LafargeHolcim erneut eine Prämie auf die Kapitalkosten erzielen, was wahrscheinlich eine Neubewertung der Aktien zur Folge haben werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: