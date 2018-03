Xetra-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

44,94 EUR +0,85% (05.03.2018, 09:36)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

CHF 51,80 +1,85% (05.03.2018, 10:02)



ISIN LafargeHolcim-Aktie:

CH0012214059



WKN LafargeHolcim-Aktie:

869898



Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HLBN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

LHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol LafargeHolcim-Aktie:

HCMLF



Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (05.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Nachdem LafargeHolcim bereits im GJ17 ein ber. Wachstum von 4,7% erzielt habe, habe der neue CEO Jan Jenisch auf der Konferenz letzten Freitag betont, dass das Unternehmen künftig wieder vermehrt in das Wachstum investieren werde. Dies umfasse auch Akquisitionen. Für 2018 peile die Geschäftsleitung schon 4 bis 5 ergänzende Übernahmen an. Da das Unternehmen in Wachstumsmärkten präsent sei, betrachte der Analyst das angestrebte Umsatzwachstum von 3 bis 5% p.a. als recht konservativ. Das Ende der Aktienrückkäufe und die nur knapp stabile Dividende hätten ausschüttungsorientierte Anleger enttäuscht. Es könnte dauern, bis wachstumsorientierte Investoren wieder Vertrauen fassen würden. Der Analyst sei jedoch überzeugt, dass die neue Wachstumsstrategie im zunehmend inflationären Umfeld der richtige Weg sei und LafargeHolcim nun das richtige Management habe, um diese Strategie umzusetzen.Das Bauwesen sei ein lokaler Markt, daher begrüße der Analyst die Entscheidung des CEO, mehr Verantwortung wie u.a. die Volumen-/Preisstrategie auf Länderebene zu delegieren. Die Konzernfunktionen würden verkleinert. Ein Programm, das SG&A-Kosten von CHF 400 Mio. einsparen solle, werde voraussichtlich in Q1/2019 abgeschlossen.Nach der Veröffentlichung des unerwartet guten operativen Ergebnisses für Q4/2017 würden die Analysten-Prognosen für den Umsatz und das Recurring EBITDA unverändert bleiben. Er senke jedoch seine EPS-Schätzungen für GJ 2018 und GJ 2019 EPS um 12% bzw. 5%, da er zur Erreichung der angestrebten Einsparungen weitere Umstrukturierungskosten erwarte. Nach der Aktualisierung seines DCF-Modells sinke das Kursziel von CHF 65,00 auf CHF 63,00. Darin würden sich auch die Erhöhung des risikofreien Zinssatzes und der Marktprämie widerspiegeln. Mit einem EV/EBITDA 2019E von 6,5x bleibe die Bewertung attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie: