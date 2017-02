SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:

Kurzprofil LafargeHolcim Ltd.:



LafargeHolcim (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF) ist aus der 2014 angekündigten Fusion der französischen Zement- und Zuschlagsbaustoffherstellerin Lafarge (1833) und des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim (1912) entstanden. Mit der Kotierung per 14. Juli 2015 an der SIX und Börse Paris entstand ein Baustoffkonzern mit 115.000 Mitarbeitern, tätig in 90 Ländern, einer Marktkapitalisierung von über CHF 40 Mrd., einem konsolidierten Umsatz von CHF 33 Mrd. und einem Marktanteil von rund 23% im Zementgeschäft. LHN wird auch im ReadyMix und Zuschlagsstoffgeschäft eine führende Rolle besitzen. Mit der Fusion will LHN mittelfristig rund CHF 1,7 Mrd. an Synergien realisieren. LHN ist im Swiss Market Index (SMI) und im CAC 40 vertreten. Lokale Wettbewerbsbehörden verlangten den Verkauf einiger Aktivitäten, was den Verschuldungsgrad der jungen LHN verbesserte. (21.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LafargeHolcim-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baustoffkonzerns LafargeHolcim Ltd. (LHN) (ISIN: CH0012214059, WKN: 869898, Ticker-Symbol: HLBN, SIX Swiss Ex: LHN, NASDAQ OTC-Symbol: HCMLF).Ambuja Cement, LafargeHolcims vollständig konsolidierte indische Tochtergesellschaft, habe gestern unerwartet gute Q4 16-Zahlen vorlegen können. Wie erwartet, sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um 6,7% und das Zementvolumen gar um 8,8% zurückgegangen, eine Folge von Indiens Barmittelknappheit nach der teilweisen Demonetarisierung des Landes. Dessen ungeachtet habe sich Ambuja Cements operatives EBITDA in Q4 als stabil (J/J) erwiesen, was sich der erfolgreichen Senkung der Energiekosten verdanke (zunehmende Nutzung von günstigerem Petrolkoks als Brennstoff). Der Reingewinn habe gar um 60,0% gesteigert werden können (tieferer Steuersatz), was ein Plus von 12,5% gegenüber den Markterwartungen bedeute.Ambuja Cement blicke einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft: So rechne das Unternehmen 2017 mit einem "guten" Zementwachstum, nicht zuletzt wegen Indiens verstärktem Fokus auf die Infrastuktur (Strassen, Schienenwege, Bewässerungssysteme). Der Negativeffekt der Demonetarisierung auf das Volumen sollte bereits gegen Ende des Q1 17 spürbar nachlassen.Infolge eher durchzogener Q4-Ergebnisse von HeidelbergCement und den vergleichbaren US-Unternehmen von LafargeHolcim hätten die Ergebnisse von Ambuja für eine Erholung gesorgt, insbesondere da die Anleger bezüglich der negativen Auswirkungen der Demonetarisierungsinitiative und der steigenden Energiekosten in Indien besorgt gewesen seien. Die USA und Indien seien die wichtigsten Endmärkte von LafargeHolcim, die jeweils für ca. 15% des Konzernumsatzes verantwortlich seien.Börsenplätze LafargeHolcim-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs LafargeHolcim-Aktie:53,81 EUR +0,33% (21.02.2017, 10:42)