Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

284,50 EUR -1,63% (30.07.2020)



ISIN L'Oréal-Aktie:

FR0000120321



WKN L'Oréal-Aktie:

853888



Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LOR



Euronext - Paris Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

OR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol L'Oréal-Aktie:

LRLCF



Kurzprofil L'Oréal S.A.:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (31.07.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2020 (berichtet: -19,4% y/y auf 5,85 Mrd. Euro; vergleichbare Basis (lfl.): -18,8% y/y; Analysten-Prognose: -13,3% y/y; Marktkonsens: -14,3% y/y) hätten enttäuscht. Die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2020 (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: -18,4% y/y auf 2,36 Mrd. Euro) seien dagegen besser als befürchtet (Ausnahme: berichtetes Nettoergebnis) ausgefallen. Dabei habe nur das Segment Active Cosmetics einen Gewinnanstieg verzeichnen können. Für 2020 verzichte L‘Oréal auf einen Ausblick, zeige sich jedoch für das H2 zuversichtlich und verweise auf die intakte Nachfrage nach Kosmetik und die Einführung neuer Produkte. L‘Oréal wolle das Marktwachstum übertreffen. Zudem rechne CEO Agon durch die Covid-19-Pandemie mit einer Konsolidierung am Markt, an der das Unternehmen aktiv teilnehmen wolle.Der Analyst sehe L’Oréal hierfür finanziell sehr gut aufgestellt (zum 30.06.2020: Nettoliquidität von 2,16 Mrd. Euro; liquide Mittel von 6,44 Mrd. Euro). Er passe seine EPS-Prognosen für 2020 (berichtet: 6,61 (alt: 6,94) Euro; bereinigt: 7,15 (alt: 7,04) Euro) an und behalte sie für 2021 (berichtet/bereinigt: 7,76 Euro) bei. Auf Basis des DCF-Modells (niedrigeres Beta, aktualisierter Bewertungszeitraum) habe er ein neues Kursziel von 295,00 (alt: 265,00) Euro ermittelt.Bei einem Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die L’Oréal-Aktie. (Analyse vom 31.07.2020)Börsenplätze L'Oréal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:285,90 EUR +1,20% (31.07.2020, 12:46)