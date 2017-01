ISIN L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (12.01.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Celine Pannuti von J.P. Morgan:Celine Pannuti, Aktienanalystin von J.P. Morgan, bestätigt in einer aktuellen Branchenstudie ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Analystin habe sich vorsichtig für die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterunternehmen zu Q4 gezeigt. Einige Sektorunternehmen sollten eine schleppende Geschäftsentwicklung verzeichnet haben, womit die betreffenden Konsensschätzungen risikobehaftet wären. Von L'Oréal erwarte sie jedoch im Schlussquartal ein relativ starkes Abschneiden.Celine Pannuti, Aktienanalystin von J.P. Morgan, hat das Votum für die L'Oréal-Aktie bei "overweight" mit einem Kursziel von 170,00 Euro belassen. (Analyse vom 12.01.2017)Tradegate-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:171,00 EUR -0,66% (12.01.2017, 13:40)Euronext Paris-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:171,20 EUR -0,38% (12.01.2017, 12:10)