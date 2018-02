Xetra-Aktienkurs L'Oréal-Aktie:

Kurzprofil L'Oréal:



L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF) ist ein führendes Kosmetikunternehmen, das in Europa und auch international vor allem in der Vermarktung von Schönheits- und Pflegeprodukten vertreten ist. Zu dem französischen Konzern gehören über 25 internationale Marken. Die Haarpflegeprodukte und Kosmetika der bekannten Marken wie L'Oréal, Bioterm, Maybelline, Kiehl's, The Body Shop, Essie, Helena Rubinstein, Giorgio Armani, Garnier, Lancôme oder Vichy werden über große Einzelhandelsketten, Friseursalons, Apotheken und den Versandhandel vertrieben. Zentral für L'Oréal ist der Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen unterhält außerdem Forschungseinrichtungen und Entwicklungscenter auf allen Kontinenten. (12.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - L'Oréal-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Kosmetikunternehmens L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, EN Paris: OR, Nasdaq OTC-Symbol: LRLCF).Die Q4-Zahlen hätten beim berichteten Umsatz im Rahmen der Erwartungen gelegen, seien beim flächenbereinigten Wachstum (lfl.) jedoch besser als erwartet ausgefallen. Der größte Wachstumstreiber sei insbesondere L'Oréal Luxe gewesen, das von einem starken Geschäft in Asien-Pazifik (v.a. China) profitiert habe. Ergebnisseitig seien die Erwartungen der Analystin u.a. wegen höher als von ihr unterstellten Einmalbelastungen durch den Verkauf von The Body Shop verfehlt worden. Für 2018 erwarte L'Oréal ein signifikantes lfl.-Wachstum sowie eine Verbesserung der Profitabilität.Des Weiteren hätten Aussagen des CEO im Fokus gestanden, wonach der Konzern sein Interesse an dem 23%-igen L'Oréal-Anteil von Nestlé bekundet habe. Konkrete Verkaufsabsichten von Nestlé seien allerdings nicht bekannt.Für den französischen Titel würden nach Ansicht der Analystin der hohe produktseitige und regionale Diversifizierungsgrad sprechen. Zudem dürfte L'Oréal von einer weiter anziehenden Wachstumsdynamik im Luxusbereich profitieren. Jedoch werde das weitere Aufwärtspotenzial nach Meinung der Analystin durch das wachstumsschwächere Segment mit Massenprodukten und ein gedämpftes US-Geschäft begrenzt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze L'Oréal-Aktie: