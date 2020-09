Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith, Tiffany). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (10.09.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).LVMH habe am 09.09. angekündigt, die Übernahme der US-Juwelierkette Tiffany & Co (vereinbarter Kaufpreis: 135,00 USD je Aktie bzw. 16,2 Mrd. USD in bar) nicht weiterverfolgen zu wollen. Ermöglicht habe dies eine Bitte des französischen Außenministeriums, den Abschluss der Transaktion auf einen Zeitpunkt nach dem 06.01.2021 zu verschieben. Hintergrund sei die Drohung der US-Regierung mit Strafzöllen auf französische Waren. Damit wäre die vereinbarte und bereits einmal um drei Monate verlängerte Frist für den Abschluss der Transaktion (bis zum 24.11.2020) nicht mehr einzuhalten.Nach Meinung des Analysten stelle die Ankündigung von LVMH keine große Überraschung dar, da es bereits in den vergangenen Wochen Medienspekulationen über ein Scheitern der Transaktion gegeben habe. Er halte die Entscheidung von LVMH für nachvollziehbar.Durch die Covid-19-Pandemie habe die Attraktivität der Transaktion zu den am 25.11.2019 mitgeteilten Konditionen deutlich abgenommen (u.a. Kursentwicklung der Tiffany-Aktie seit 25.11.2019: -15%; Umsatzrückgang von 37% in H1 2019/20 (31.07.) bei Tiffany). Tiffany habe eine Klage vor einem US-Gericht eingereicht, um die Transaktion durchzusetzen.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die LVMH-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde bei 410,00 Euro belassen. (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: