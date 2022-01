Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die LVMH-Aktie habe in den vergangenen sechs Handelstagen rund neun Prozent verloren. Auch heute stehe das Papier des Luxus-Giganten auf der Verliererliste. Grund dürfte die Omikron-Variante sein, die in vielen Ländern der Welt wüte und damit die Anleger verunsichere. Dabei seien die Perspektiven für die Luxus-Branche aus Sicht der Analysten von UBS weiterhin top.Die Schweizer Großbank bleibe für die europäischen Luxusgüter-Unternehmen grundsätzlich optimistisch gestimmt. Obwohl der Sektor im Vorjahr einen Umsatzrekord erzielt habe, sei für 2022 ein durchschnittliches währungsbereinigtes Wachstum von weiteren 12 Prozent zu erwarten, habe es in einer jüngst veröffentlichten Branchenstudie geheißen.Die UBS-Analysten hätten dies mit einem günstigen Verbraucherumfeld, einer zunehmenden Markenbegehrlichkeit und - damit zusammenhängend - einer höheren Preissetzungsmacht begründet. Ihre Gewinnprognose (EPS) für das Luxussegment im Jahr 2022 habe die Großbank aus der Alpenrepublik um durchschnittlich drei Prozent nach oben geschraubt und ihre Kursziele für die meisten Branchenpapiere angehoben.Innerhalb des 2021 breit erholten Sektors rate sie aber nun zu einem selektiven Vorgehen. Dabei bevorzuge die UBS auch weiterhin defensive Titel wie LVMH. Das Kursziel für den französischen Branchenprimus hätten die Schweizer von 736 auf 855 Euro kräftig angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt.Die LVMH-Aktie verliere am Donnerstag rund zwei Prozent auf 694 Euro.Aus Sicht des "Aktionär" seien die aktuellen Notierungen Kaufkurse. Die Branchen-Aussichten seien gut. Dazu sei LVMH hervorragend aufgestellt beziehungsweise am Markt positioniert und habe daher eine enorme Preissetzungsmacht. Und: Wer Luxus kaufe, dem sei der Preis ziemlich egal.Kurzum LVMH bleibt daher in inflationären Zeiten ein grundsolider Aktien-Pick, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Kursziel des "Aktionär": 850 Euro. (Analyse vom 13.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)