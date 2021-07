7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze LVMH-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

663,70 EUR +0,26% (01.07.2021, 17:35)



Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

663,90 EUR +0,39% (01.07.2021, 17:40)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (01.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im ersten Quartal 2021 habe der Luxusgüterkonzern LVMH trotz der anhaltenden Schwierigkeiten eine starke Geschäftsentwicklung vorweisen können. Der Gesamtumsatz sei dabei über das Niveau vor der Covid-19 Pandemie hinausgewachsen. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahr organisch um 30% auf EUR 13,96 Mrd. gestiegen. Analysten hätten zuvor mit einem Wachstum von nur rund 17% gerechnet. Im Vergleich zu Q1 2019 habe sich das Plus sequenziell auf 8% belaufen.Genauere Zahlen zu Gewinn, Kosten oder Margen seien wie gewohnt nicht veröffentlicht worden. Allerdings habe das Management bekannt gegeben, im Vergleich zu vor der Pandemiekeine signifikanten Erhöhungen in Marketingausgaben vorgenommen zu haben. Weitere große Übernahmen seien des Weiteren nicht geplant, Priorität habe die Integration des Schmuckriesen Tiffany.Was die Regionen betreffe, habe sich Asien (ex Japan) mit einem organischen Umsatzplus von 86% abermals sehr stark gezeigt. Überzeugend sei mit einem Plus von 23% auch der US-Markt gelaufen. Japan habe immerhin +8% erreicht, während sich Europa mit einem Minus von 9%, gezeichnet von längeren Lockdowns, weiterhin zurückhaltend gezeigt habe.Angetrieben worden sei die starke Erholung abermals von der wichtigen Sparte "Fashion& Lederwaren", zu der Marken wie Louis Vuitton, Dior und Fendi gehören würden. Der Anteil der Sparte am Gesamtumsatz habe sich auf knapp 50% belaufen. Im ersten Quartal 2021 habe hier ein überzeugendes organisches Umsatzplus in Höhe von 52% erwirtschaftet werden können. Besonders Louis Vuitton habe sich abermals als Umsatztreiber entpuppt. Dabei seien in diesem Jahr noch keine signifikanten Preiserhöhungen durchgeführt worden, so das Management.Die weiter unter Reisebeschränkungen (Stichwort Duty Free) leidende Sparte "Selective Retailing" habe sich mit einem organischen Minus von 5% auf EUR 2,33 Mrd. wenig überzeugend entwickelt und habe sich noch nicht vollständig von der Krise erholt.Der französische Luxusgüterkonzern befinde sich weiter auf dem Pfad der Erholung und habe bezogen auf den Gesamtumsatz die Krise sogar schon hinter sich gelassen. Die Umsatzzahlen hätten die Erwartungen deutlich geschlagen, besonders die Sparte "Fashion& Lederwaren" habe dazu beigetragen. Asien sei weiterhin der Wachstumstreiber, während die Erholung in Europa noch nicht abgeschlossen sei. Der Analyst sehe den Konzern weiterhin in einer hervorragenden Position, um von der erwarteten Überwindung der Pandemie im zweiten Halbjahr und darüber hinaus überproportional zu profitieren, was in der ambitionierten und im Vergleich zur eigenen Historie überdurchschnittlichen Bewertung der Aktie seiner Ansicht nach jedoch von Marktteilnehmern bereits adäquat eingepreist sei.Dementsprechend bleibt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei seiner "halten"-Empfehlung für die LVMH-Aktie. Das Kursziel erhöhe er von EUR 570 auf EUR 670, um den verbesserten Ergebenissen Rechnung zu tragen. Das Kursziel basiere auf den von ihm für 2022 als fair erachteten KGV- und EV/EBITDA-Multiples. (Analyse vom 01.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen