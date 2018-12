Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

249,05 EUR -1,15% (17.12.2018, 12:57)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (17.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) weiterhin zu kaufen.Der Konzern habe eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme der Belmond Ltd. für 25,00 USD je Belmond-A-Aktie bzw. insgesamt 2,6 Mrd. USD erzielt. Mit einem EV/EBITDA-Multiple von 22,9 sei der Kaufpreis zwar als sehr hoch, wegen der exklusiven Lage und hohen Qualität der Hotels von Belmond aber noch als vertretbar anzusehen.Aus strategischer Sicht halte der Analyst die Übernahme von Belmond für sinnvoll. Die Umsatzzahlen für Q3 seien durch eine überzeugende Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren geprägt gewesen (organisch: +14% y/y; unsere Prognose: +12% y/y; Marktkonsens: +12% y/y). Auf der Konzernebene sei die Umsatzentwicklung (berichtet: +10% y/y auf 11,38 Mrd. Euro; organisch: +10% y/y) als sehr solide anzusehen und habe den Analysten-Erwartungen entsprochen (11,27 Mrd. Euro bzw. organisch: +10% y/y). Für 2018 habe LVMH erwartungsgemäß keinen konkreten Ausblick gegeben.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt bei einem neuen Kursziel von 325,00 (alt: 350,00) Euro sein "kaufen"-Votum für die LVMH-Aktie. Die dynamische Entwicklung des Segments Mode & Lederwaren, die deutlich steigende Zahl vermögender Privatpersonen sowie die zahlreichen geplanten Produkteinführungen sollten der Aktie weiteren Auftrieb geben. Die Risiken durch höhere Zölle sehe er eher als temporär und nicht nachhaltig an. (Analyse vom 17.12.2018)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:249,10 EUR -1,15% (17.12.2018, 12:44)