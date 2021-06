Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (17.06.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).LVMH habe eine strategische Partnerschaft (16.06.) mit Google Cloud vereinbart. Diese habe die Beschleunigung von Innovationen und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz auf Basis cloud-basierter Lösungen zum Ziel. Durch die verstärkte Nutzung von Daten wolle der Luxusgüterkonzern neue personalisierte Kundenerlebnisse schaffen (z.B. die Empfehlung bestimmter Produkte in E-Mails, Kunden mit großem Potenzial sollten bereits ab dem ersten Kauf identifiziert werden, die Optimierung von Medienkampagnen). Darüber hinaus solle die künstliche Intelligenz auch in weiteren Bereichen zum Einsatz kommen (u.a. bei der Produktentwicklung und der Steuerung von Lagerbeständen). Zudem verspreche sich LVMH von der Zusammenarbeit mit Google Cloud eine Modernisierung der IT-Infrastruktur.Lusebrink werte die strategische Partnerschaft mit Google grundsätzlich positiv, rechne aber erst mittel- bis langfristig mit signifikanten positiven Effekten auf das operative Geschäft von LVMH. Die LVMH-Aktie habe in den letzten Monaten (3 Monate: +20%) deutlich zulegen und den EURO STOXX 50 (relativ +12 Prozentpunkte) signifikant outperformen können, wofür v.a. die Mitte April veröffentlichten, nach Meinung des Analysten überzeugenden Umsatzzahlen zum Q1/2021 verantwortlich gewesen seien. Angesichts der deutlichen Impffortschritte und der daraus resultierenden Entspannung der Pandemiesituation v.a. in Westeuropa und den USA erhöhe der Analyst seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: 17,42 (alt: 16,13) Euro) und 2022e (u.a. EPS: 20,47 (alt: 19,51) Euro).Bei einem positiven Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% bestätigt Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die LVMH-Aktie. Das Kursziel werde von 630 Euro auf 700 Euro erhöht. (Analyse vom 17.06.2021)