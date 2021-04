Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

632,90 EUR +0,03% (28.04.2021, 15:41)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext Paris-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (28.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Die Lust auf Luxust lebe in diesem Jahr so richtig auf. Das würden v.a. die jüngsten Quartalszahlen der französischen Luxusgüter-Konzerne belegen. Auch wenn die Aktien zuletzt gut gelaufen seien, würden Analysten für die Aktie des Branchenprimus LVMH noch Luft nach oben sehen.So habe RBC die Einstufung für LVMH auf "outperform" bei einem Kursziel von 635 Euro belassen. Noch optimistischer sei die HSBC. Zwar habe die britische Investmentbank die LVMH-Aktie nach der "phänomenalen Kursentwicklung" von "buy" auf "hold" herabgestuft, das Kursziel jedoch von 605 auf 660 Euro erhöht."Der Aktionär" favorisiere nach wie vor LVMH innerhalb der Luxusgüter-Branche. Die Aktie der weltweiten Nummer 1 sei zwar mit einem 2021er-KGV von 39 höher als KERING (29) oder auch Burberry (37) bewertet. Dennoch: Zum einen verdiene der Branchenprimus stets einen Bewertungsbonus. Zum anderen sei die Strahlkraft und Markenmacht der LVMH-Produkte so hoch, dass es den Franzosen beeindruckenderweise gelungen sei, Preiserhöhungen sogar im Corona-Jahr 2020 durchzusetzen. Das spreche dafür, dass das von Bernard Arnault geführte Unternehmen seinen Vorsprung auf die Konkurrenz in der Nach-Corona-Ära tendenziell weiter ausbauen werde. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Das Kursziel laute 660 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)Börsenplätze LVMH-Aktie:XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:632,70 EUR -0,02% (28.04.2021, 15:33)