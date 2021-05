XETRA-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist ein französischer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Paris, dessen Portfolio aus mehr als 70 Prestige-Marken aus den Bereichen Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum und Kosmetika sowie Uhren und Schmuck besteht (u.a. Dom Pérignon, Moët & Chandon, Hennessy, Louis Vuitton, Givenchy, Fendi, Christian Dior Parfums, Kenzo Parfums, Guerlain, Bulgari, Zenith). Die Luxusmarken werden weltweit in 4.900 Geschäften vertrieben. (14.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Luxus sei nach der langen, entbehrungsreichen Corona-Zeit absolut en vogue. Das habe sich auch eindrucksvoll in den Quartalszahlen der (französischen) Luxux-Giganten niedergeschlagen.Goldman Sachs habe das Kursziel für die LVMH-Aktie von 660 auf 700 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Demnach habe das Papier der französischen Nummer 1 im Luxusgüter-Markt noch ein Potenzial von mehr als 12% - ausgehend vom aktuellen Kursniveau. Das Investieren in zukünftiges Wachstum habe weiterhin Vorrang für den Luxusgüter-Giganten. Und: Am Markt werde das Potenzial der wichtigen Marke Louis Vuitton noch nicht hinreichend gewürdigt, so die Goldman-Sachs-Analysten.Und gerade im Wachstumsmarkt China habe Louis Vuitton großes Potenzial. Der Umsatz im Segment Luxuslederwaren betrage 2021 im Reich der Mitte laut statista etwa 7,3 Mrd. Euro. Die Statistiker würden prognostizieren, dass im Jahr 2025 dort ein Marktvolumen von 9,6 Mrd. Euro erreicht werde, dies entspreche einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 7%. Und laut einer Analyse der Unternehmensberatung Bain &Company sei das Reich der Mitte zudem auf dem besten Wege bis 2025 den größten Anteil des globalen Luxusmarktes für sich zu beanspruchen. Kein Wunder: So werde die Gruppe der wohlhabenden Chinesen, die in Sachen Luxus wenig aufs Geld achte, zunehmend größer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze LVMH-Aktie: