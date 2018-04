Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (10.04.2018/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) von 273 Euro auf 286 Euro.Die Q1-Zahlen des französischen Konzerns seien insgesamt überzeugend ausgefallen, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Für 2018 habe LVMH erwartungsgemäß erneut keinen konkreten Ausblick gegeben, stelle allerdings nach wie vor eine strikte Kostenkontrolle in Aussicht. In den kommenden Monaten sollte der Luxusgüterkonzern weiterhin vom dynamischen Marktumfeld profitieren. Für die LVMH-Aktie sehe Cherdron trotz der weiter zu erwartenden operativen Fortschritte auf dem aktuellen Bewertungsniveau nur ein moderates Aufwärtpotenzial.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die LVMH-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 273 Euro auf 286 Euro angehoben. (Analyse vom 10.04.2018)Börsenplätze LVMH-Aktie:Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:272,05 EUR +5,22% (10.04.2018, 14:01)