Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (20.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktie: Strategische Neuausrichtung zahlt sich aus - AktienanalyseIm ersten Quartal 2017 stieg der Konzernumsatz des französischen Luxusgüterherstellers LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) um 15% auf 9,9 Mrd. Euro, was den Konsens von 9,6 Mrd. Euro übertraf, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Kerngeschäftsfelder hätten dabei nach Unternehmensangaben besonders gut abgeschnitten. Am besten habe sich laut Management die Mode- und Ledersparte (+15%) entwickelt, die mit einem Umsatz von 3,4 Mrd. Euro den Hauptgeschäftsbereich darstelle. Wegen der aktuellen geopolitischen Risiken gebe das Unternehmen keine konkreten Prognosen für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres ab.Das auf den ersten Blick beeindruckende Wachstum sollte nach Meinung der Analysten der DZ BANK nicht überbewertet werden. Denn es gehe auch auf begünstigende Basiseffekte zurück. Trotz aller Sondereinflüsse würden die Analysten es aber für ermutigend halten, dass alle Geschäftsbereiche auf organischer Basis Erlöszuwächse erzielt hätten. Die strategische Neuausrichtung der Hauptmarken Hublot, TAG Heuer, Zenith und DeBeers zeige ihrer Ansicht nach offenbar Erfolg. (Ausgabe vom 18.04.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:204,683 EUR +0,24% (20.04.2017, 08:38)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:204,80 EUR -0,87% (19.04.2017, 17:35)