ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (09.02.2017/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analyst Luca Solca von Exane BNP Paribas:Luca Solca, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und erhöht das Kursziel von 206 auf 213 Euro.Das Papier des französischen Konzerns bleibe sein klarer Favorit in der Luxusgüterbranche, so der Analyst Luca Solca in einer heute veröffentlichten Studie. Die Ergebnisse für 2016 seien sehr solide gewesen.Luca Solca, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Votum für die LVMH-Aktie bestätigt und das Kursziel von von 206 auf 213 Euro angehoben. (Analyse vom 09.02.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:184,195 EUR +1,04% (09.02.2017, 12:00)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:184,20 EUR +1,01% (09.02.2017, 13:38)