ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (05.12.2017/ac/a/a)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktienanalyse von Analystin Francesca Di Pasquantonio von der Deutschen Bank:Francesca Di Pasquantonio, Analystin der Deutschen Bank, streicht in einer aktuellen Branchenstudie die Kaufempfehlung für die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF), erhöht aber das Kursziel von 250 auf 270 Euro.Die Bewertung der LVMH-Aktie räume ihr nicht mehr viel Aufwärtspotenzial ein, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Der französische Konzern bleibe allerdings gut positioniert im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern. LVMH sei immer vorn dran und setze die strategischen Trends in der Branche.Francesca Di Pasquantonio, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie die LVMH-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 270 Euro angehoben. (Analyse vom 05.12.2017)Tradegate-Aktienkurs LVMH-Aktie:244,472 EUR -0,14% (05.12.2017, 08:33)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:246,95 EUR +1,50% (04.12.2017, 17:36)