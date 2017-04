ISIN LVMH-Aktie:

Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (13.04.2017/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - LVMH-Aktie: Es geht deutlich nach oben - AktienanalyseNoble Uhren, hochwertige Handtaschen und andere Luxusaccessoires haben derzeit wieder Hochkonjunktur, so die Analysten von BNP Paribas im Kommentar zur LVMH-Aktie (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF).Abzulesen sei dies nicht nur an steigenden Absatzzahlen für Produkte dieser Art, sondern auch an den Aktienkursen von Richemont, Swatch, Prada und LVMH. Sie hätten in den vergangenen drei Monaten zwischen 10 und 17 Prozent zulegen können. Für LVMH gehe es sogar - nach einer längeren Durststrecke - seit Sommer 2016 deutlich nach oben. Rund 50 Prozent habe die Aktie des globalen Branchenprimus der Luxusgüterhersteller zulegen können, dem unter anderem die Marken Dior, Louis Vuitton und Givenchy gehören würden.Abzulesen sei der jüngste Erfolg auch an den Geschäftszahlen. Im vergangenen Jahr habe LVMH einen Rekordabsatz erreicht, obwohl das erste Quartal nach den Pariser Anschlägen im November 2015 sehr schwierig gewesen sei. Die niedrige Vergleichsbasis aus Q1/2016 und die aktuell robuste Nachfrage nach Luxusartikeln hätten auch das erste Quartal 2017 gut aussehen lassen. Der Umsatz sei stärker als erwartet um 15 Prozent gestiegen, allerdings rechne LVMH-Chef Bernard Arnault mit einer Abschwächung des Wachstums. Dennoch schaue er vorsichtig optimistisch auf die weitere Entwicklung 2017, weil sich vor allem die Geschäfte in China stabilisiert hätten. Nach teils deutlichen Preissenkungen in den vergangenen Jahren kaufen gutverdienende Chinesen wieder vermehrt Luxusartikel ein, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 13.04.2017)Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:209,50 EUR +0,17% (13.04.2017, 12:49)Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:208,60 EUR -0,12% (13.04.2017, 14:16)