Tradegate-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:

66,10 Euro +1,29% (19.05.2020, 14:05)



ISIN LUKoil ADR-Aktie:

US69343P1057



WKN LUKoil ADR-Aktie:

A1420E



Ticker-Symbol LUKoil ADR-Aktie Deutschland:

LUK



Nasdaq OTC-Ticker Symbol LUKoil ADR-Aktie:

LUKOY



Kurzprofil LUKoil OAO:



LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) zählt den größten vertikal integrierten Öl- und Gaskonzernen in Russland. Primärer Geschäftszweck ist die Exploration und die Produktion von Öl und Gas sowie die Herstellung und Vermarktung von Mineralöl- und petrochemischen Produkten. (19.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LUKoil ADR-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ADR-Aktie des Ölkonzerns LUKoil OAO (ISIN: US69343P1057, WKN: A1420E, Ticker-Symbol: LUK, OTC-Symbol: LUKOY) unter die Lupe.Der russische Energiekonzern wolle auch in Zeiten niedriger Ölpreise an seinen Dividendenplänen festhalten. LUKoil plane eine Schlussdividende von 350 Rubel (ca. 4,40 Euro) auszuschütten (Stichtag: 10. Juli 2020). Damit summiere sich die Dividende bezogen auf das Gesamtjahr 2019 samt der Zwischendividende auf 542 Rubel (ca. 6,80 Euro). Vom aktuellen Kursniveau entspreche das einer Rendite von 10%.Die LUKoil ADR-Aktie komme allmählich wieder in Schwung, nachdem sie im Zuge des Ölpreisverfalls in den vergangenen Wochen stark an Wert verloren habe. Während Wettbewerber wie Ryoal Dutch Shell die Dividende gekürzt hätten, halte LUKoil an der Ausschüttung fest. Das zeuge von Stärke. Mit einem 2020er-KGV von 5 sei die LUKoil ADR-Aktie im Vergleich mit der Peergroup günstig bewertet - z.B. Royal Dutch Shell sei mit einem KGV von 24 deutlich teurer. Die LUKoil ADR-Aktie bleibe kaufenswert, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2020)Börsenplätze LUKoil ADR-Aktie:XETRA-Aktienkurs LUKoil ADR-Aktie:66,50 Euro +1,50% (19.05.2020, 13:53)