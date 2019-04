Aufgrund des begrenzten Kurspotenzials zu seinem gesenkten Kursziel von 30,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro, inkl. Wormland) und eines kurzfristig zu erwartenden verhaltenen Newsflows senkt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die LUDWIG BECK-Aktie jedoch von "kaufen" auf "halten". (Analyse vom 02.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

27,60 EUR +0,73% (02.04.2019, 12:00)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (02.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).LUDWIG BECK habe vergangenen Freitag seinen Geschäftsbericht veröffentlicht, nachdem das Unternehmen bereits Anfang Januar Umsatzzahlen berichtet und Anfang Februar aufgrund der bilanziellen Vorkehrungen für den angestrebten Verkauf von Wormland einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 0,8 Mio. Euro in Aussicht gestellt habe. Für 2019 habe das Unternehmen einen vorsichtigen Ausblick gegeben, der unter den Analysten-Erwartungen gelegen habe.Der Bruttoumsatz habe in 2018 mit 166,0 Mio. Euro den Vorjahreswert um 4,2% verfehlt. Damit habe sich LUDWIG BECK trotz der guten Positionierung dem negativen Branchentrend im vergangenen Geschäftsjahr nicht entziehen können. Das Segment LUDWIG BECK habe rückläufige Erlöse in Höhe von 95,5 Mio. Euro generiert (-3,5%), in dem jedoch der Online-Handel die Erwartungen des Unternehmens erfüllt habe. Das Segment Wormland habe mit 70,5 Mio. Euro einen Wert erzielt, der rund 5% unter dem des Vorjahres gelegen habe.Das EBIT habe einen Rückgang auf rund 2,0 Mio. Euro (-69,7%) verzeichnet. Neben der operativen Verschlechterung bei LUDWIG BECK (EBIT 2018: 7,6 Mio. Euro, -14,3%) und Wormland (EBIT ohne Impairment: -3,2 Mio. Euro) hätten hier die Abschreibung des Buchwertes von Wormland in Höhe von 2,5 Mio. Euro negativ zu Buche geschlagen. Das Nettoergebnis sei wie bereits vom Unternehmen avisiert mit -0,8 Mio. Euro negativ gewesen. Aus diesem Grund werde der Vorstand der Hauptversammlung am 03. Juni vorschlagen, für 2018 keine Dividende auszuschütten.Thematisch werde das laufende Geschäftsjahr u.a. durch den geplanten Verkauf von Wormland geprägt sein. Mit einer erfolgreichen Veräußerung würde sich das Unternehmen auf sein profitables Stammgeschäft in München sowie den wachsenden Online-Handel fokussieren und sich dementsprechend aus dem volatilen Filialgeschäft zurückziehen, was einen positiven Katalysator für den Aktienkurs darstellen würde.LUDWIG BECK blicke auf ein schwaches 2018 zurück und habe aufgrund des anhaltend herausfordernden Marktumfeldes und der Effekte durch IFRS 16 eine verhaltene Guidance für 2019 gegeben. Dennoch könnte sich ein erfolgreicher Verkauf von Wormland nicht nur positiv auf LUDWIG BECKs Equity Story, sondern auch auf die Profitabilität des Unternehmens auswirken.