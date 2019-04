Vor dem Hintergrund des Upsidepotenzials vergeben die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, der LUDWIG BECK-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.04.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,20 EUR +1,44% (10.04.2019, 11:10)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (10.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Das Geschäftsjahr 2018 sei durch Wetterkapriolen geprägt gewesen und so habe der LUDWIG BECK Konzern einen (Brutto-) Umsatzrückgang um 4,1% auf 166,08 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 173,21 Mio. EUR). Durch das vergleichsweise schwache Einkaufsverhalten im vierten Quartal habe der Konzern am 10.12.2018 die Umsatz-Guidance auf 165 Mio. EUR (Vormals: 170 -180 Mio. EUR) anpassen müssen.Der Umsatzrückgang habe sich im Ergebnis widergespiegelt und es sei ein EBIT in Höhe von 1,95 Mio. EUR erzielt worden. Das Ergebnis sei jedoch negativ durch einen Sondereffekt beeinflusst worden. Im Rahmen eines Impairmenttests hätten Abschreibungen in Höhe von 2,49 Mio. EUR ergeben.Durch den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16 "Leasingverhältnisse" werde sich die Bilanzierung von Leasingverhältnissen für Leasingnehmer grundlegend ändern. Diese treffe auch auf den LUDWIG BECK Konzern zu, da auch Mietverhältnisse unter diesen Rechnungslegungsstandard fallen würden. IFRS 16 werde maßgebliche Auswirkungen auf die Bilanzierung und Kennzahlen haben und eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erschweren. Laut den Planungen des Managements von LUDWIG BECK werde es zu einer deutlichen Verlängerung der Bilanz kommen, von rund 126 Mio. EUR auf 296 Mio. EUR. Entsprechend sollte die Eigenkapitalquote von 59,9% auf 25,6% stark sinken.Die zukünftige Ergebnisentwicklung werde durch zwei Effekte maßgeblich beeinflusst, zum einen der mögliche Verkauf der Wormland Gruppe und zum anderen der neue Rechnungslegungsstandard IFRS 16. Das Management von LUDWIG BECK gehe davon aus, dass bedingt durch IFRS 16 der Mietaufwand in Höhe von 15,8 Mio. EUR wegfalle im Gegensatz dafür Abschreibungen in Höhe von 14,2 Mio. EUR sowie ein Zinsaufwand von 3,2 Mio. EUR hinzukämen. Dies verändere die Ergebniskennzahlen maßgeblich und so sollte das EBITDA um 15,8 Mio. EUR ansteigen, das EBIT sich um 1,6 Mio. EUR erhöhen und das EBT sich um 1,6 Mio. EUR verringern. Die Analysten würden erwarten, dass im laufenden Geschäftsjahr 2019 ein EBIT in Höhe von 6,07 Mio. EUR erwirtschaftet werden könne, gefolgt von 7,99 Mio. EUR in 2020. Diese Effekte aus dem IFRS 16 Rechnungslegungsstandard seien nicht cashwirksam und seien entsprechend im DCF-Modell bereinigt worden.Insgesamt würden die Analysten von einer operativen Verbesserung ausgehen. Durch die Impairmenttest-Abschreibungen und das leicht schwächere Jahr 2018 und der entsprechend konservativen Guidance für das Jahr 2019 hätten die Analysten ihr Kursziel auf Basis ihres DCF-Modells von 36,50 EUR auf 33,50 EUR angepasst. Weiterhin liege der Wert der Immobilie am Marienplatz ihres Erachtens deutlich über der aktuellen Marktkapitalisierung.