Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,90 EUR +1,40% (09.01.2017, 11:48)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (09.01.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von Aktienanalyst Timo Buss von der Montega AG:Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) weiterhin zu kaufen.LUDWIG BECK habe heute vorläufige Umsatzzahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt gegeben. Die Ergebnisentwicklung veröffentliche das Unternehmen Ende März zusammen mit dem Geschäftsbericht.Der Konzernumsatz (brutto) sei um 12% auf 177,1 Mio. Euro gestiegen. Das Segment Wormland habe mit seinen insgesamt 15 HAKA-Filialen 76 Mio. Euro dazu beigetragen (+39%). In 2015 sei Wormland lediglich zeitanteilig konsolidiert worden, was den deutlichen Zuwachs in 2016 erkläre. Das Segment Ludwig Beck mit den Aktivitäten im Stammhaus am Marienplatz, dem Online-Shop sowie einer einzelnen Beauty-Dependance in den Fünf Höfen habe zuletzt nicht mehr an frühere Flächenproduktivitätssteigerungen anknüpfen können. Der Bruttoumsatz sei von 104,0 Mio. Euro auf 101,1 Mio. Euro (-3%) gefallen. Damit habe das Traditionssegment erstmals in dieser Dekade keine Outperformance gegenüber dem Branchentrend (stationärer Modehandel: -2% lt. TextilWirtschaft) erzielt.In 2016 hätten sich die Marktanteilsgewinne des E-Commerce gegenüber dem stationären Handel fortgesetzt. Betrachte man die Daten des teilnehmerstärksten Panels im stationären Modehandel, sei die Flächenproduktivität in den letzten fünf Jahren beständig gefallen. Ludwig Becks Store-Portfolio enthalte diverse hochfrequentierte 1A-Lagen, die zuletzt jedoch ebenfalls nicht vor Besucherrückgängen gefeit gewesen seien. Im Ausblick bleibe jedoch positiv, dass die Bereinigung der Altwarenbestände bei Wormland per Ende H1/16 abgeschlossen sei und sich die Rohertragsmarge in 2017 weiter erhöhen dürfte. Seine Prognosen habe der Analyst nach dem besser als erwarteten Q4 nach oben angepasst und das Kursziel von 34,50 auf 35,00 Euro erhöht.Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die LUDWIG BECK-Aktie. (Analyse vom 09.01.2017)