XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

22,55 EUR +0,22% (29.09.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

22,45 EUR +0,22% (29.09.2020, 21:56)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKF sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt. (29.09.2020/ac/a/t)





Garbsen (www.aktiencheck.de) - Shortseller Voleon Capital Management LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in LPKF-Aktien stark an:Die Leerverkauf-Attacke des Hedgefonds Voleon Capital Management LP gegen die Aktien des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) geht weiter.Die Finanzprofis des Hedgefonds Voleon Capital Management LP mit Sitz in Berkeley, Kalifornien, USA hatten am 28.09.2020 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den LPKF-Aktien von 0,60% auf 0,74% ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den LPKF-Aktien:0,53% WorldQuant, LLC (28.09.2020)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,27% der LPKF-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie: