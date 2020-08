ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein hoch spezialisierter Maschinenbauer der Photonikindustrie und weltweit führender Anbieter für laserbasierte Produktionsprozesse. LPKF entwickelt Komplettlösungen für dynamische Märkte wie die Elektronikindustrie, die Automobilzulieferindustrie, die Solarindustrie, die Medizintechnik und Forschungseinrichtungen und Hochschulen.



Der LPKF-Konzern verfügt über ein breites Produktportfolio. Mit innovativen Ideen und sehr spezifischem Know-how hat sich der LPKF-Konzern in allen seinen Märkten führende Positionen erobert und immer wieder auch ganz neue Märkte erschaffen. Um die Innovationskraft zu erhalten investiert das Unternehmen jährlich rund 10% seines Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung.



In vielen Industrien verdrängt die Lasertechnologie mit ihrer überragenden Präzision und Flexibilität herkömmliche Produktionsverfahren. Das Werkzeug Licht macht den Weg frei für eine umweltfreundliche, digitale Produktion von immer kleineren und gleichzeitig leistungsstärkeren Produkten.



Der Megatrend Miniaturisierung verlangt immer präzisere und effizientere Produktionsmethoden z.B. für Smartphones, Sensoren oder mikrofluidische Systeme. Die zunehmende Digitalisierung der Industrie 4.0 fordert eine hohe Flexibilität in der Produktion. Der Laser lässt sich im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen frei programmieren und kann problemlos in die digitale Prozesssteuerung ganzer Fertigungsabläufe eingebunden werden.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover. Das Unternehmen ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika und insgesamt 683 Mitarbeitern weltweit breit aufgestellt. Der Exportanteil betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 90%.



Die Aktien der LPKF AG notieren im Prime Standard der Deutschen Börse. (11.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) weiterhin mit "halten" ein.Im Q2/20 sei bei einem Konzernumsatz von EUR 30 Mio. ein EBIT von EUR 5,2 Mio. erzielt worden, was einer Marge von 17% (Q2/19: 11%) entspreche und über dem oberen Rand der Management-Ergebniserwartungen und um 30% unter Q2/19 gelegen habe - würden die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie zusammenfassen. Gleichwohl, die Erwartungen des Marktes seien nicht erreicht worden. Eine rasche Erholung ("V"-Muster) ab H2/20 werde nach Eindruck der Fachanalysten zunehmend unrealistisch. Die aktuelle Marktmeinung müsse also angepasst werden.Auch für Q3/20 werde jetzt ein zum Vj. niedrigeres Umsatz- und EBIT-Niveau vom Management avisiert. Die Q3/20-Guidance sehe somit einen Quartals-Umsatz und Dreimonats-EBIT von EUR 24 bis 27 Mio. und EUR 1 bis 3 Mio. vor. Es seien - teils spürbare - Schätzungsanpassungen vorzunehmen, erwarte das Analyseteam von EQUI.TS GmbH.Für 2020 gehe das Management unverändert von einem Umsatz-/Ergebnis-Rückgang aus und halte gleichzeitig an den Plänen für 2024 fest, so die Aktienexperten.Die Fachanalysten würden weiterhin von hoher Kursvolatilität ausgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link