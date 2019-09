WKN LPKF Laser-Aktie:

Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein hoch spezialisierter Maschinenbauer der Photonikindustrie und weltweit führender Anbieter für laserbasierte Produktionsprozesse. LPKF entwickelt Komplettlösungen für dynamische Märkte wie die Elektronikindustrie, die Automobilzulieferindustrie, die Solarindustrie, die Medizintechnik und Forschungseinrichtungen und Hochschulen.



Der LPKF-Konzern verfügt über ein breites Produktportfolio. Mit innovativen Ideen und sehr spezifischem Know-how hat sich der LPKF-Konzern in allen seinen Märkten führende Positionen erobert und immer wieder auch ganz neue Märkte erschaffen. Um die Innovationskraft zu erhalten investiert das Unternehmen jährlich rund 10% seines Umsatzes in die eigene Forschung und Entwicklung.



In vielen Industrien verdrängt die Lasertechnologie mit ihrer überragenden Präzision und Flexibilität herkömmliche Produktionsverfahren. Das Werkzeug Licht macht den Weg frei für eine umweltfreundliche, digitale Produktion von immer kleineren und gleichzeitig leistungsstärkeren Produkten.



Der Megatrend Miniaturisierung verlangt immer präzisere und effizientere Produktionsmethoden z.B. für Smartphones, Sensoren oder mikrofluidische Systeme. Die zunehmende Digitalisierung der Industrie 4.0 fordert eine hohe Flexibilität in der Produktion. Der Laser lässt sich im Gegensatz zu herkömmlichen Werkzeugen frei programmieren und kann problemlos in die digitale Prozesssteuerung ganzer Fertigungsabläufe eingebunden werden.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover. Das Unternehmen ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika und insgesamt 683 Mitarbeitern weltweit breit aufgestellt. Der Exportanteil betrug im Geschäftsjahr 2017 rund 90%.



Die Aktien der LPKF AG notieren im Prime Standard der Deutschen Börse. (09.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) unter die Lupe.Nach der Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 7,71 EUR) habe die LPKF-Aktie jüngst auch das bisherige Jahreshoch bei 8,96 EUR übersprungen. Dank der zuletzt angeführten Weichenstellung liege inzwischen auch eine abgeschlossene, inverse S-K-S-Formation vor. Aus der Höhe dieses Umkehrmusters ergebe sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 4 EUR. An dieser Stelle werde es interessant, denn das diskutierte Kurspotential reiche aus, um die nächsten bedeutenden Hürden in Form der Hochs der Jahre 2016 bis 2018 bei 10,60/10,80/10,88 EUR zu überspringen.Die zuletzt angeführten Hochpunkte würden gleichzeitig die Nackenzone eines möglichen großen Doppelbodens der letzten fünf Jahre definieren. Mit anderen Worten: Ein Sprung über diese Hürden käme einem echten charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Per Saldo liege das von den Analysten sehr geschätzte Phänomen eines sog. "verschachtelten Kursmusters" vor. Mit der oben genannten S-K-S-Umkehr beginne nun möglicherweise ein Rad in das andere zu greifen, zumal der "HSBC Trendkompass" aktuell einen idealtypischen Haussetrend signalisiere. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gelte es in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter das alte Jahreshoch bei 8,96 EUR zurückzufallen. (Analyse vom 09.09.2019)