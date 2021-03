Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse. (12.03.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Götz M. Bendele, Vorstandsvorsitzender der LPKF Laser & Electronics AG, habe dem Aufsichtsratsvorsitzenden am Mittwoch mitgeteilt, dass er für eine Verlängerung seines bis zum 30. April laufenden Vertrags nicht zur Verfügung stehe. Eine überraschende Personalie, die die Aktie zunächst unter Druck gesetzt habe. Mittlerweile habe sich der Kurs erholt. Analysten würden die Unternehmensstory intakt sehen und im Vorfeld der Zahlen zum Kauf der Aktie raten.In Finanzkreisen werde seit der überraschenden Personalie viel diskutiert. Am Ende sei es aber egal, warum Bendele bei LPKF aufhört und bei SÜSS MicroTec anheuere. Wichtig sei, dass sich an den guten Aussichten und der Ausrichtung des Laserspezialisten nichts ändere und es keine operativen Probleme gebe. Und danach sehe es aus.Hauck & Aufhäuser habe die Einstufung anlässlich eines bevorstehenden Wechsels an der Firmenspitze auf "buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der angekündigte Abgang von Vorstandschef komme überraschend, ändere aber nichts am intakten Wachstumspfad des High-Tech-Unternehmens, so Analystin Alina Köhler.Die Experten von HSBC hätten ihre Einschätzung nach dem Kursrücksetzer sogar von "hold" auf "buy" hochgesetzt und den fairen Wert von 32 auf 33 Euro angepasst.Florian Pfeilschifter von Stifel Europe habe die LPKF-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Vorstand, der seinen Ende April auslaufenden Vertrag nicht verlängere, sei zwar der wichtigste Motor für die Trendwende des Laserspezialisten und der neuen Unternehmensstory gewesen, so der Analyst. Er halte LPKF allerdings für gut gerüstet, den Verlust zu kompensieren.Und hier seien die Niedersachsen bereits aktiv: "Wir bedauern den Entschluss von Herrn Bendele aber wir respektieren seine Entscheidung", so Jean-Michel Richard, Vorsitzender des Aufsichtsrats. Er habe die Suche nach einem Nachfolger bereits eingeleitet. "Mit seiner großartigen Unternehmenskultur, talentierten Mitarbeitern und innovativen Technologien wird das LPKF-Team auf dem eingeschlagenen strategischen Weg große Erfolge erzielen." Aufsichtsrat und Vorstand würden in enger Zusammenarbeit einen nahtlosen Übergang gewährleisten und die nachhaltige Entwicklung von LPKF im Einklang mit der Wachstumsstrategie sicherstellen."Der Aktionär" sei überzeugt: Der Aufsichtsrat werde einen neuen Firmenlenker finden, der die Gesellschaft weiter auf einem nachhaltigen Wachstumspfad leiten werde. Technologisch sei LPKF führend, operativ sei die Gesellschaft auf Kurs. Das dürften die Zahlen am 24. März zeigen. Die Aktie sollte kurzfristig weiter Boden gut machen können und mittelfristig Kurs auf die Ziele der Analysten nehmen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot unverändert auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 12.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.