Tradegate-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:

6,78 EUR +2,57% (15.10.2018, 12:13)



ISIN LPKF Laser-Aktie:

DE0006450000



WKN LPKF Laser-Aktie:

645000



Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPK



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol LPKF Laser-Aktie:

LPKFF



Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



Die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) entwickelt und produziert seit 1976 Maschinen zur Materialbearbeitung. In einigen Bereichen der Mikromaterialbearbeitung mit dem Laser gehört die LPKF Laser & Electronics AG zur Weltspitze.



Im Zentrum der Maschinen der LPKF Laser & Electronics AG steht fast immer ein Laserstrahl, der als Werkzeug zur Bearbeitung von Oberflächen eingesetzt wird. Die Basis für sämtliche Lasersysteme bildet das Wissen der LPKF Laser & Electronics AG über Optik, Antriebs- und Steuerungstechnik, ergänzt durch eigene Software. Mit diesem Rüstzeug ist die LPKF Laser & Electronics AG in vier von sechs Produktbereichen Weltmarktführer.



Die Kunden der LPKF Laser & Electronics AG nutzen LPKF-Technologie bei der Herstellung von Solarzellen, für das Schweißen von Kunststoffen und die Entwicklung und Bearbeitung von Leiterplatten. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg leistet die Produktlinie der LPKF Laser & Electronics AG, LDS, bei der ein Laser Leiterstrukturen auf dreidimensionalen Kunststoffkörpern anlegt, auf denen anschließend metallische Leiterbahnen aufgebracht werden.



Im Geschäftsjahr 2015 hat die LPKF Laser & Electronics AG einen Umsatz von 87,3 Mio. Euro erzielt. Ca. 87% ihrer Produkte hat die LPKF Laser & Electronics AG an ausländische Kunden geliefert. Dabei wurde die LPKF Laser & Electronics AG von Tochtergesellschaften und Handelsvertretungen in der ganzen Welt unterstützt. (15.10.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Wie bereits die KPI's des Q2/18 hätten auch die des Q3/18 über den Analysten-Erwartungen gelegen.Steigender Optimismus für das Geschäftsjahr 2018 scheine somit gerechtfertigt: Die vorläufigen Q3/18-Zahlen würden ein kräftiges Wachstum zeigen, noch bevor die innovativen Produkte in die Vermarktung gehen würden, so die Research-Boutique. Die 9M/18-Book-to-Bill-Ratio sei mit 118,8% - trotz der kräftigen Umsatzlegung in Q3/18 - auf Wachstumskurs geblieben, würden die Analysten vorrechnen und sähen zumindest im laufenden Geschäftsjahr 2018 einen erfreulichen Geschäftsverlauf.Und die Aussichten für ein "sehr dynamisches 2019"? Für die längerfristige Perspektive würden sich allerdings die Unsicherheiten mehren, denn ob der Chip-Super-Zyklus anhalte, werde zunehmend in Frage gestellt. Zumindest eine Nachfragedelle zum Jahreswechsel werde inzwischen eingepreist, so die Fachanalysten.Das sorge für einen höheren Risikoaufschlag und volatilere Kurse in den kommenden Monaten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:6,72 EUR +1,82% (15.10.2018, 12:33)