Kurzprofil LPKF Laser & Electronics AG (LPKF):



LPKF (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) ist ein führender Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Seine Lasersysteme sind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen, Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.



Mit den Maschinen fertigen die Kunden immer kleinere und präzisere Bauteile. Gleichzeitig können sie die Funktionalität dieser Bauteile erhöhen und neue Designmöglichkeiten nutzen. Daraus entstehen Produkte an der Spitze des technologisch Machbaren, sowohl für die Industrie als auch für Verbraucher.



Die Mitarbeiter sind Experten auf dem Gebiet der Lasertechnologie und wissen, wie man den Laser als Werkzeug in leistungsfähige Maschinen integriert. Damit hat das Unternehmen einen erheblichen Einfluss auf den Fortschritt in einer Reihe von Hightech-Bereichen. Das Ergebnis sind leistungsstärkere, kleinere und energieeffizientere Produkte und damit einhergehend Verbesserungen in der Mobilität, Vernetzung, Stromerzeugung und digitalen Unterhaltung.



LPKF blickt auf über 40 Jahre Erfahrung als Technologie- und Innovationsführer zurück. Das Unternehmen wird auch in Zukunft das volle Potenzial der Lasertechnologie in einer digitalen Welt ausschöpfen.



Die LPKF Laser & Electronics AG hat ihren Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika breit aufgestellt. Ihr weltweites Service-Netzwerk stellt rund um die Uhr die Bereitschaft der Maschinen bei den Kunden sicher.



Die Aktien der LPKF AG notieren im SDAX und TecDAX der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LPKF Laser-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Laser-Spezialisten LPKF Laser & Electronics (ISIN: DE0006450000, WKN: 645000, Ticker-Symbol: LPK, Nasdaq OTC-Symbol: LPKFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von LPKF Laser bilde sich eine neue Schiebezone heraus. Die untere Begrenzung verlaufe dabei bei 26,30 Euro. Mit dem nachhaltigen Sprung über die Marke von 30,50 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert. An den restlichen Rahmendanten habe sich ansonsten nichts geändert.Bei einem Umsatzrückgang auf rund 99 Millionen Euro (Vorjahr: 140 Millionen Euro) dürfte für das abgelaufene Jahr bei LPKF Laser eine EBIT-Marge von rund zehn Prozent zu Buche stehen. Aber: Die Verschiebungen von Aufträgen und Projekten infolge der Corona-Pandemie dürften nicht struktureller, sondern nur vorübergehender Natur sein.Neue Aufträge oder Partnerschaften im LIDE-Bereich seien daher sehr wahrscheinlich. Dem Vernehmen nach würden die Niedersachsen bereits weit mehr als ein Dutzend Projekte in verschiedensten Einsatzbereichen vorantreiben, die ab 2021 zu Umsätzen und Gewinnen gewandelt werden sollten.Das Fazit habe Bestand: Technologisch sei LPKF führend, operativ sei die Gesellschaft auf Kurs. Aus charttechnischer Sicht würde die Ampel mit dem nachhaltigen Anstieg über 30,50 Euro wieder auf Grün springen. Im Anschluss dürfte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung - begleitet von einem anhaltend positiven (LIDE-)Newsflow - in Richtung 35 Euro und mehr fortsetzen"Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 29.01.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze LPKF Laser-Aktie:XETRA-Aktienkurs LPKF Laser-Aktie:27,95 EUR +0,54% (29.01.2021, 13:02)