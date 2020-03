Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (23.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Erst kürzlich habe LEONI bekannt gegeben, weitere 200 Millionen Euro für die Konzernsanierung von seinen Gläubigerbanken erhalten zu haben. Doch das Geld reiche nicht: Wie der Konzern heute mitgeteilt habe, werde LEONI finanzielle Unterstützung bei der Bundesregierung beantragen.Insgesamt rechne der Vorstand mit erheblichen Belastungen für Umsatz, Ergebnis und Liquidität aufgrund der Coronavirus-Pandemie und habe deshalb ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Sicherung des Fortbestands des Geschäftsbetriebs verabschiedet. Dieses sehe neben der bereits in Kraft getretenen Kurzarbeit an den deutschen Produktions- und Verwaltungsstandorten die Durchführung vergleichbarer Maßnahmen an weiteren europäischen Standorten vor. Zudem solle die Produktion an europäischen, nordafrikanischen und amerikanischen Bordnetz-Standorten vorübergehend stark eingeschränkt werden.Während LEONI auch für das Automobilgeschäft der Wire & Cable Solutions Division mit Produktionseinschränkungen rechne, solle die Produktion im Industriegeschäft hingegen bis auf weiteres aufrechterhalten bleiben.Unterdessen scheine sich die Lage in China weiter zu verbessern: Alle Werke hätten die Produktion wieder aufnehmen können. Insgesamt habe sich die Situation an den chinesischen Bordnetz-Standorten weitgehend normalisiert, wie der Konzern bekannt gegeben habe.LEONI ächze unter einem Schuldenberg von 1,2 Milliarden Euro. Die Finanzhilfen des Bundes seien dagegen nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Hinzu kämen zahlreiche hausgemachte Probleme. Auch der Chart spreche seit Jahren eine klare Sprache. Erst mit wenn die Konzernsanierung abgeschlossen sei und sich die Wirtschaft wieder fange, dürfte auch die Aktie nachhaltig ins Plus drehen.Bis dahin bleiben die Papiere nur etwas für Anleger mit sehr starken Nerven, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär" zur LEONI-Aktie. (Analyse vom 23.03.2020)