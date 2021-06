Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (24.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das "verkaufen"-Rating für die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF).Der größte Einzelaktionär der LEONI AG, die Pierer Industrie AG (15,3%), habe am 22.06. den Erwerb von bis zu 3.135.218 LEONI-Aktien (entspreche rund 9,6% des LEONI-Grundkapitals) in Form eines freiwilligen öffentlichen Teilerwerbsangebots angekündigt. Der Angebotspreis solle sich auf 12,50 Euro je LEONI-Aktie belaufen (noch keine Angebotsunterlagen veröffentlicht). Dies entspreche einem Abschlag von gut 8% auf den Xetra-Schlusskurs der LEONI-Aktie vom 22.06.2021 und einem Aufschlag von gut 21% auf das bisherigeres Kursziel des Analysten für die LEONI-Aktie (10,30 Euro). Laut Pierer Industrie diene das Vorhaben dem weiteren strategischen Ausbau der bestehenden Beteiligung an der LEONI AG auf bis zu 24,90% der Stimmrechte.Grundsätzlich komme die angestrebte, weitere Anteilsaufstockung der Pierer Industrie bei LEONI für Diermeier nicht überraschend, der Umfang und die Form allerdings schon. Auch wenn die Pierer Industrie mit 24,90% der Stimmrechte formal die Sperrminoritätsschwelle (25% zzgl. einer Aktie) nicht erreichen würde, wäre diese nach Erachten des Analysten trotzdem faktisch auf der LEONI-Hauptversammlung gegeben (weil i.d.R. keine 100% Anwesenheit der Stimmrechte). Seines Erachtens sei der Kurs der LEONI-Aktie bereits im Vorfeld der Ankündigung der Pierer Industrie vom 22.06. von Aufstockungs-/Übernahmespekulationen beeinflusst gewesen. Die angekündigten 12,50 Euro je LEONI-Aktie stelle nach Erachten des Analysten bis auf weiteres die "Untergrenze" für den Kurs der LEONI-Aktie dar.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) lautet unser Votum für die LEONI-Aktie weiterhin "verkaufen", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 10,30 auf 12,90 Euro erhöht. (Analyse vom 24.06.2021)