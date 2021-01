Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

11,17 EUR -4,28% (29.01.2021, 09:45)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (29.01.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LEONI-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) charttechnisch unter die Lupe.Mit 4,30 EUR habe die LEONI-Aktie im vergangenen Oktober nochmals ein zyklisches Verlaufstief - gleichbedeutend mit einem neuen Jahrtausendtief - hinnehmen müssen. Auf dieser Basis sei es dann allerdings zu einem Candlestick-Umkehrmuster in Form eines sog. "morning stars" gekommen. Damit hätten nicht nur die Tiefs von 2001 und 2009 bei gut 6 EUR zurückerobert werden können, sondern der äußerst erfolgreiche Jahresstart sorge nun auch für den Bruch des seit Mai 2018 bestehenden, steilen Baissetrends (akt. bei 9,24 EUR). Dieser Befreiungsschlag werde von einer ganzen Reihe von konstruktiven Indikatorsignalen flankiert. Neben der Bodenbildung im Verlauf des RSI habe auch der trendfolgende MACD zuletzt auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generieren können. Gleichzeitig deute der extrem große Abstand zwischen den beiden Bollinger Bändern auf eine Phase der Marktberuhigung hin. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13 EUR würden nun das nächste Anlaufziel definieren. Als Absicherung biete sich - je nach Risikoneigung - entweder das jüngste Aufwärtsgap auf Wochenbasis bei 9,86/9,71 EUR oder aber der o. g. ehemalige Abwärtstrend (akt. bei 9,24 EUR) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:11,19 EUR -4,68% (29.01.2021, 09:29)