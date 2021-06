Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,65 EUR +3,49% (22.06.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

13,60 EUR +2,03% (22.06.2021, 21:00)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten und Lösungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen und Spezialkabel bis hin zu kundenspezifisch entwickelten Bordnetz-Systemen und zugehörigen Komponenten sowie Dienstleistungen. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. (22.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der österreichische Hauptaktionär wolle seinen Anteil am Nürnberger Konzern aufstocken. Die Pierer Industrie AG habe am frühen Dienstagabend ein Kaufangebot für bis zu knapp 10% des Aktienkapitals angekündigt. Pierer sei in der Branche kein Unbekannter. Er habe bereits Firmen wie SHW oder KTM wieder flottgemacht.Der Angebotspreis liege mit 12,50 Euro pro Aktie unter dem Kurs, den die LEONI-Aktie vor Vorlage des Angebots erreicht habe - der habe bei 13,40 Euro gelegen. Trotz des mauen Angebots habe das Papier einen Sprung um knapp 2% nach oben gemacht. Auf der Handelsplattform Tradegate hätten sie zuletzt nur etwas darunter gelefen. Die KTM-Mutter Pierer halte derzeit rund 15% an LEONI. Der Konzern habe in den letzten Jahren kontinuierlich an Marktwert verloren.Am Abend habe sich LEONI selbst zu Wort gemeldet. Der Vorstand habe die Mitteilung von Pierer zur Kenntnis genommen, habe es geheißen. Aufsichtsrat und Vorstand "werden dieses Angebot nach der Veröffentlichung der Angebotsunterlage prüfen und gemäß den Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes eine begründete Stellungnahme dazu abgeben"."Der Aktionär" habe Anlegern zuletzt geraten, bei Rücksetzern eine spekulative Position aufzubauen. Der Kurs scheine nun bei 12,50 Euro durch das Angebot von Pierer gut abgesichert zu sein. Dennoch: Angesichts des eher mauen Angebots dürfte der Schwung in der LEONI-Aktie derzeit fehlen. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass ein weiterer Bieter auf den Plan treten könnte, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link