LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement in der Automobilbranche und weiteren Industrien. Die Wertschöpfungskette umfasst Drähte, optische Fasern, standardisierte Leitungen, Spezialkabel und konfektionierte Systeme sowie intelligente Produkte und Smart Services. LEONI unterstützt seine Kunden als Innovationspartner und Lösungsanbieter mit ausgeprägter Entwicklungs- und Systemkompetenz. Die börsennotierte Unternehmensgruppe beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiter in 32 Ländern und erzielte 2019 einen vorläufigen Konzernumsatz von 4,8 Mrd. Euro. (12.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Die Folgen der Corona-Krise hätten den ohnehin angeschlagenen Autozulieferer LEONI im zweiten Quartal schwer belastet. Unter dem Strich habe ein Fehlbetrag von 123 Millionen Euro gestanden, wie der im Zulieferer am Mittwoch bekannt gegeben habe.Der Kabel- und Bordnetzspezialist bleibe damit in 2020 im tiefroten Bereich. Das Minus sei nun nochmals erheblich größer als im ersten Quartal 2020 ausgefallen. Bereits im vergangenen Jahr habe der mitten im Umbau steckende Konzern unter der mauen Autokonjunktur gelitten, nun kämen auch noch die Folgen der Corona-Pandemie hinzu.Während der Umsatz um fast die Hälfte auf 673 Millionen Euro abgesackt sei, habe LEONI auch operativ einen weiteren Verlust verzeichnet. Das um Sondereffekte und Umbaukosten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) habe bei minus 96 Millionen Euro gelegen und sei damit noch deutlich schlechter ausgefallen als im Vorjahr, als LEONI bereits ein Minus von 14 Millionen Euro verzeichnet habe.Konzernchef Aldo Kamper habe darauf verwiesen, dass der weitere Jahresverlauf "extrem herausfordernd" bleiben werde. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr traue sich das Unternehmen wegen der anhaltenden Unsicherheiten durch die Corona-Krise weiter nicht zu."Der Aktionär" bleibt bei LEONI an der Seitenlinie, so Adam Maliszewski. (Analyse vom 12.08.2020)Mit Material von dpa-AFX