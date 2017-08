Börsenplätze LEONI-Aktie:



Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:

54,62 EUR +3,51% (25.08.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

54,50 EUR +3,25% (25.08.2017, 18:55)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (25.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse der DZ BANK:LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist einer der führenden Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen in Europa, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Lösungen des Unternehmens fänden allen voran im Automobilbau sowie in weiteren Branchen wie Telekommunikation, Informationstechnologie, Gesundheit und Energie Anwendung. Die starke Nachfrage seitens der Automobilindustrie sollte nach Erachten der Analysten der DZ BANK die Geschäftsentwicklung weiter begünstigen.Im zweiten Quartal 2017 sei LEONI auf Wachstumskurs geblieben. Der Umsatz habe auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,7% auf 1,24 Mrd. Euro zugelegt (Q2 2016: 1,15 Mrd. Euro). Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) sei um mehr als 100% auf 83,9 Mio. Euro geklettert (Q2 2016: 37,6 Mio. Euro). Der starke Ergebnisanstieg sei neben operativen Verbesserungen in den Unternehmensbereichen Wiring Systems und Wire & Cable Solutions auch auf höhere Kupferpreise und einen Sonderertrag in Höhe von 24,8 Mio. Euro durch den Verkauf des Geschäfts mit Kabeln für Haushalts- und Elektrogeräte zurückzuführen. Bereinigt um diese Sondereffekte, sei das EBIT um 3,8% von 60,0 auf 62,3 Mio. Euro gestiegen.Besonders im Unternehmensbereich Wiring Systems habe die Nachfrage nach Kabeln und Lösungen für Bordnetze stark zugenommen. Der Auftragsbestand im Orderbuch für die nächsten fünf Jahre habe sich hier per 30.06.2017 um rund 11% auf 15,6 Mrd. Euro erhöht (30.06.2016: Mehr als 14 Mrd. Euro). Davon würden 628 Mio. Euro auf Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechniken entfallen.Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr habe der Vorstand mit Vorlage der Quartalszahlen angehoben und rechne nun mit einem EBIT von 190 bis 210 Mio. Euro (zuvor 180 bis 200 Mio. Euro). Beim Umsatz werde unverändert ein Anstieg um ca. 4,5 Prozent auf rund 4,6 Mrd. Euro erwartet. Sollten die Metallpreise in der zweiten Jahreshälfte das Niveau des ersten Halbjahres beibehalten, werde der Umsatz aber voraussichtlich höher als 4,6 Mrd. Euro ausfallen.Die Analysten der DZ BANK gehen weiterhin von einer sukzessiven Verbesserung der Geschäftsentwicklung bei LEONI aus. Der hohe Auftragsbestand, die führende Marktposition in Europa und eine steigende Nachfrage insbesondere aus der Automobilindustrie sollten diese Entwicklung unterstützen. Positiv sähen die Analysten die zunehmenden Auftragseingänge für Fahrzeuge mit Elektro- und Hybrid-Antrieben sowie den hohen Bedarf an Spezialleitungen (z.B. für die Digitalisierung in den Fahrzeugen). Darüber hinaus sehe der Vorstand von LEONI weiteres Wachstumspotenzial im Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, für die entsprechende Starkstromkabel benötigt würden.Darüber hinaus könnten negative Effekte von steigenden Materialkosten - allen voran Kupfer - ausgehen, sofern höhere Preise nur verzögert an Kunden weitergegeben werden könnten. Aus starken Preisrückgängen bei Kupfer könnten wiederum Abwertungsrisiken resultieren. Im Zuge der Digitalisierung sei der Konzern Gefahren durch Cyberkriminalität ausgesetzt. So habe ein Betrugsfall 2016 zu einem Mittelabfluss von 40 Mio. Euro geführt.Bei der Aktie der LEONI AG habe man im Juli 2016 die Vollendung eines doppelten Bodens gesehen. Vorausgegangen sei eine größere Abwärtsbewegung, die auf das im April 2015 erreichte Allzeithoch bei 63,57 Euro gefolgt sei. Im Zuge der Abwärtsbewegung habe die Aktie im Februar 2016 ein Tief bei 23,24 Euro und bildete mit einem zweiten Tief bei 23,00 Euro Anfang Juli 2016 einen doppelten Boden markiert. Mit dem Anstieg über 32,68 Euro sei die untere Trendwendeformation Ende Juli 2016 vollendet worden. In den folgenden Monaten habe man die Etablierung einer neuen Aufwärtsbewegung gesehen. Der Ausbildung des bisherigen Jahreshöchststandes bei 56,11 Euro im Mai 2017 sei eine Korrektur gefolgt, während der die Aktie im Bereich zwischen 45,60 Euro und 44,62 Euro auf Unterstützung getroffen habe. Seither habe die Kursnotierung wieder zulegen können.Einen Anstieg über 56,11 Euro werten die Analysten der DZ BANK als Bestätigung der seit Mai 2016 bestehenden Aufwärtsbewegung. Die nächsten Kursziele sähen sie in diesem Fall bei 60,60 Euro bzw. 63,57 Euro. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über 63,57 Euro würde ein starkes bullisches Signal einhergehen, das nach Erachten der Analysten weitere Kursanstiege erwarten ließe. Unterstützungen würden bei 48,79/47,64 Euro und 45,76/44,62 Euro verlaufen. Um den Fortbestand der mittelfristigen Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden, sollte die LEONI-Aktie jedoch nicht mehr unter 42,57 Euro (50%-Retracement und 200-Tage-Linie) zurückfallen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 25.08.2017)