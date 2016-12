ISIN LEONI-Aktie:

Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Rund 68.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (22.12.2016/ac/a/d)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Der Autozulieferer LEONI sei im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich sei ein Minus von 24,4 Mio. Euro angefallen. Im Vorjahreszeitraum habe der Konzern noch einen Gewinn von 15,7 Mio. Euro eingefahren. Schuld an den desaströsen Zahlen sei der Betrugsfall aus dem Sommer gewesen. Unbekannte Täter hätten gefälschte Dokumente, Identitäten sowie die elektronischen Kommunikationswege des Unternehmens manipuliert und dem Konzern damit 40 Mio. Euro aus der Tasche gezogen.Die Cyberattacke schlage sich auch operativ nieder: Der Verlust vor Zinsen und Steuern habe sich auf 12,7 Mio. Euro belaufen, nach plus 29,8 Mio. Euro vor Jahresfrist. Aber auch negative Rohstoff- und Währungseffekte hätten das Geschäft belastet. Hinzu gekommen seien hohe Kosten für die Umstrukturierung der problembehafteten Bordnetzsparte. In den ersten neun Monaten sei das EBIT daher um mehr als die Hälfte auf 49,2 Mio. Euro eingebrochen. Der Umsatz sei um rund zwei Prozent auf knapp 3,3 Mrd. Euro zurückgegangen.Die im September gesenkte Jahresprognose sei aber bestätigt worden. Das Management gehe für 2016 weiterhin von einem Konzernumsatz von rund 4,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,5 Mrd. Euro) und einem EBIT von 65 Mio. Euro (Vorjahr: 151,3 Mio. Euro) aus. Darin einkalkuliert seien sowohl die geplanten Umbaukosten in Höhe von 30 Mio. Euro für die Bordnetzsparte sowie die Belastungen aus dem Betrugsfall. Ziehe man diese Sondereffekte ab, so Vorstandschef Dieter Bellé, liege LEONI voll im Plan. Für 2017 erwarte er zudem eine deutlich verbesserte Ertragslage. Und auch bei der Aufarbeitung des Betrugsfalls mache LEONI Fortschritte. Die Wahrscheinlichkeit, das ergaunerte Geld wieder zurückzubekommen, sei jedoch unwahrscheinlich bis so gut wie ausgeschlossen. Man prüfe allerdings, ob eine zum Schutz vor Cyberkriminalität abgeschlossene Versicherung wenigstens für einen Teil des Schadens aufkomme.