Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Mehr als 82.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (09.11.2017/ac/a/d)



Fulda (www.aktiencheck.de) - LEONI-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) unter die Lupe.Dass wir in einigen Jahren in autonom steuernden Autos über die Straßen fahren, ist wahrscheinlich, so die Experten von JS Capital. Aber so sicher wie das Amen in der Kirche sei, dass die Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten sei. Schon in einem Jahrzehnt würden E-Autos, E-Busse und E-Tankstellen zu mobilem Alltag gehören. Marktexperten würden davon ausgehen, dass sich die Zahl der Elektroautos von derzeit 1 Mio. weltweit bis 2025 auf mehr als 140 Mio. vervielfachen werde. Und diese Modelle würden vor allem eines brauchen: Hochinnovative Bordnetz-Systeme. Kabel- und Bordnetzspezialist LEONI (akt. Kurs: 58,01 Euro) biete nicht nur innovative Hochvolt-Bordnetzlösungen an, die Nürnberger würden auch bei Kabellösungen für E-Ladestationen zu den führenden Anbietern zählen.Noch sei der Umsatzanteil dieser jungen Unternehmenssparte gering - gerade einmal 19,4 Mio. Euro habe sie im ersten Halbjahr 2017 zu den 2,4 Mrd. Euro Konzernumsatz beigetragen. Doch der Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums in Höhe von 628 Mio. Euro zeige die anziehende Nachfrage sehr deutlich. Im Juni 2017 sei die Grundsteinlegung für LEONIs "Fabrik der Zukunft" erfolgt. In dem modernen Kompetenzzentrum sollten ab 2019 hochleistungsfähige Datenleitungen für das Autonome Fahren, Hochvolt- und Ladeleitungen produziert werden. Damit sei auch der Grundstein für den Ausbau des neuen Geschäftsfeldes und dessen dynamisches Wachstum gelegt worden. Das Ergebnis je Aktie solle bis 2020 auf über 6 Euro steigen, dann sinke das KGV auf unter 10 - das sei megagünstig. Der Buchwert je Aktie solle dann bei 52,37 Euro liegen, der Aktienkurs liege aktuell nur knapp darüber.Die Aktie befinde sich in einem intakten Aufwärtstrend. Die charttechnisch wichtige Marke von 60 Euro sei bereits anvisiert. Die Experten von JS Capital haben die LEONI-Aktie zu 56 Euro in ihr Fonds-Portfolio aufgenommen. (Ausgabe November 2017)Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:56,32 EUR -2,90% (09.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:55,80 EUR -3,96% (09.11.2017, 20:26)