LT Lang & Schwarz-Aktienkurs LEM Holding-Aktie:

1.205,00 EUR +3,43% (12.11.2019, 16:05)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs LEM Holding-Aktie:

1.324,00 CHF +1,38% (12.11.2019, 15:49)



ISIN LEM Holding-Aktie:

CH0022427626



WKN LEM Holding-Aktie:

A0F657



Ticker-Symbol LEM Holding-Aktie:

LELA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol LEM Holding-Aktie:

LEHN



Kurzprofil LEM Holding SA:



Die LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN) ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, die im Bereich der Elektromesstechnik tätig ist. Die Kernprodukte des Unternehmens sind Wandler zur Messung elektrischer Parameter wie Strom und Spannung, die in den Märkten Industrie, Traktion, Automatisierung und Automotive eingesetzt werden. Das Unternehmen ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in zwei Segmente gegliedert: Das Segment Industrie entwickelt, produziert und verkauft elektronische Komponenten, sogenannte Wandler zur Messung von Strom und Spannung für verschiedene industrielle Anwendungen, und das Segment Automotive entwickelt, produziert und verkauft Wandler für Anwendungen in Automobilmärkten. Die Strom- und Spannungswandler des Unternehmens werden auch in Wechselstrom- und Gleichstromwandlern (AC/DC), unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen für Computer sowie in Mikroturbinen, Wind- und Solarstromerzeugung eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Peking, China, Genf, Schweiz, Machida, Japan und Sofia, Bulgarien. (12.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LEM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN).Deutliche Senkung der Umsatzprognose (Automotive): Für die Automotive-Sparte rechne Lichvar neu mit einem Umsatzrückgang im GJ19/20, wobei er bei den konventionellen Autos einen deutlicheren Rückgang, bei den Umweltautos hingegen eine Rückkehr in die Wachstumszone (4Q) erwarte. Der Analyst sei überzeugt, dass Automotive mittelfristig wieder zweistellige Zuwächse erreichen könne, wenn auch von einem tieferen Niveau aus. Auch für die Industrial-Sparte reduziere Lichvar seine Umsatzerwartungen, wobei Drives stärker negativ ausfallen und Renewables weniger stark wachsen dürfte. Die Unsicherheit bezüglich der kurzfristigen Konzernentwicklung erachte Lichvar als eher hoch, da die Prognosesicherheit hier kaum drei Monate weit reiche und ein Drittel des Umsatzes aus China stamme. So gehe der Analyst neu im GJ19/20 von einem org. Negativwachstum (VontE: -2,2% statt +1,3%) und stärker neg. Währungseffekten aus (-1% statt -0,3%).Höhere Erwartungen bei Marge und Reingewinn: Angesichts der vom Management trotz höherem F&E-Aufwand (v.a. Industrial) bewiesenen Kostenkontrolle rechne der Analyst neu mit robusteren Margen. Zudem erwarte er für das GJ19/20 deutlich höhere Werte bei Reingewinn bzw. EPS, dies dank einer einmaligen Steuerentlastung in FY19/20 (technischer IP-Transfer). Seine EPS-Werte für die Folgejahre habe der Analyst wegen gesunkener Umsatzwerwartungen allerdings nach unten korrigiert.Die Senkung der Analystenprognosen beruhe auf einem ungewissen kurzfristigen Ausblick, da LEM in den Sparten Industry und Automotive Gegenwind erleben dürfte. Die Geschäftsleitung scheine jedoch nicht sonderlich beunruhigt zu sein und vertraue auf den langfristigen Erfolg. LEM konzentriere sich auf seine Effizienzprogramme und investiere weiterhin viel in F&E (selbst auf Kosten kurzfristiger Margenrückgänge). Für Lichvar sei es noch zu früh zu beurteilen, wie sich der Eintritt auf neue Märkte (integrierte Messung und Messung kleiner Ströme) auswirken werde. Seine Schätzung verdeutliche seinen vorsichtigen Optimismus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LEM Holding-Aktie: