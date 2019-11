Börsenplätze LEM Holding-Aktie:



Kurzprofil LEM Holding SA:



Die LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN) ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, die im Bereich der Elektromesstechnik tätig ist. Die Kernprodukte des Unternehmens sind Wandler zur Messung elektrischer Parameter wie Strom und Spannung, die in den Märkten Industrie, Traktion, Automatisierung und Automotive eingesetzt werden. Das Unternehmen ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in zwei Segmente gegliedert: Das Segment Industrie entwickelt, produziert und verkauft elektronische Komponenten, sogenannte Wandler zur Messung von Strom und Spannung für verschiedene industrielle Anwendungen, und das Segment Automotive entwickelt, produziert und verkauft Wandler für Anwendungen in Automobilmärkten. Die Strom- und Spannungswandler des Unternehmens werden auch in Wechselstrom- und Gleichstromwandlern (AC/DC), unterbrechungsfreien Stromversorgungssystemen für Computer sowie in Mikroturbinen, Wind- und Solarstromerzeugung eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Peking, China, Genf, Schweiz, Machida, Japan und Sofia, Bulgarien. (05.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - LEM Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der LEM Holding SA (ISIN: CH0022427626, WKN: A0F657, Ticker-Symbol: LELA, SIX Swiss Ex: LEHN)Höherer Gewinn in der Industriesparte: D&W habe im 2Q19/20 ein Wachstum von -16.2% verzeichnet und damit deutlich unter VontE (-5,5%) gelegen. Ursache sei die Investitionszurückhaltung der Kunden. Renewable Energies hätten eine positive Performance (+4,1%) verzeichnet, zu der vor allem China beigetragen habe, liege aber etwas unter VontE (+7%). Traction habe positiv überrascht (+4,3% ggü. VontE +1%) und auch in China Wachstum verzeichnet. Der projektabhängige Bereich High-Precision habe einen Rückgang um 6,7% verbucht (VontE 0%). Das Wachstum bei Industry sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben (-5,6% ggü. VontE -0,2%). Gleichzeitig sei aber die EBIT-Marge besser ausgefallen als erwartet (22,3% ggü. VontE 21,3%). Dies sei einer Verbesserung der Bruttomarge zu verdanken, die absolut zu einem höheren Gewinn geführt habe.Automotive enttäuschend: Lichvar habe erwartet, dass sich das Wachstum bei Green Cars abschwächen würde, doch die Schwäche durch die Änderungen bei den Subventionen für Elektrofahrzeuge habe sich deutlich stärker negativ ausgewirkt (-9,4% ggü. VontE +13,7%). Bei konventionellen Fahrzeugen habe sich der Rückgang in ähnlichem Tempo wie im 1Q fortgesetzt (26,2% ggü. VontE -15,5%). Die Performance bei Automotive sei eine Enttäuschung gewesen (Wachstum: -6,1 ggü. VontE +5,6%; EBIT-Marge: 11,1% ggü. VontE 17,5%).Detaillierterer Ausblick für GJ19/20: LEM erwarte einen Umsatz von ca. CHF 310 Mio. (VontE CHF 325 Mio.) und eine EBIT-Marge von knapp 20% (VontE 20,1%).Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Michal Lichvar, bestätigt sein "hold"-Rating für die LEM Holding-Aktie. Das Kursziel laute CHF 1.330. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link