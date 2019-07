Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit etwa 134.000 Mietwohnungen und ca. 360.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro. (02.07.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Immobiliensektor die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) zu halten.Nach drei Monaten 2019 habe die LEG Immobilien AG Mieteinnahmen von EUR 146,3 Mio. und damit eine Steigerung um 5,6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbucht. Der FFO habe im Zeitraum von Januar bis März 2019 einen um 14,4% höheren Wert von EUR 84,9 Mio. (EUR 1,34 je Aktie) gegenüber EUR 74,2 Mio. (EUR 1,17 je Aktie) im Vorjahr ausgewiesen. Der verwässerte Nettovermögenswert habe sich per Ende März 2019 um 2,5% auf EUR 6.834 Mio. erhöht (Ende 2018: EUR 6.666 Mio.), wobei sich der verwässerte NAV je Aktie bei EUR 99,30 (Ende 2018: EUR 96,86) eingestellt habe. Bereinigt um den Goodwill habe der verwässerte NAV je Aktie ein Niveau von EUR 98,54 erreicht (Ende 2018: EUR 96,10).Die Immobilienunternehmen würden von den günstigen Rahmenbedingungen profitieren, wobei die Bewertungen im Markt bereits anspruchsvoll seien. Seufert bestätige das Sektor-Rating "neutral".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die LEG Immobilien-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute EUR 105,00. (Analyse vom 01.07.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "LEG Immobilien AG": Keine vorhanden.