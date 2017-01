Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (30.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Scheufler von der Deutschen Bank:Markus Scheufler, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Im Jahr 2017 sollte das Unternehmen wieder in die Wachstumsspur zurückkehren, so der Analyst. Das operative Ergebnis (FFO) und der Nettovermögenswert sollten seiner Ansicht nach positiv überraschen.Markus Scheufler, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat die LEG Immobilien-Aktie von "hold" auf "buy" heraufgestuft. Das Kursziel werde weiterhin bei 83,00 Euro gesehen. (Analyse vom 30.01.2017)XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:72,30 EUR +1,80% (30.01.2017, 10:10)