XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

95,06 EUR +0,89% (19.01.2018, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

94,74 EUR +0,59% (19.01.2018, 16:01)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (19.01.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Immobilienaktien würden von dem Anlagenotstand der Investoren angesichts der Niedrigstzinspolitik der EZB profitieren und sie würden eine vergleichsweise attraktive Dividendenrendite biete, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für die Unternehmen gebe es günstige Refinanzierungsmöglichkeit. Die anhaltend hohe Nachfrage sorge auf deutschem Immobilienmarkt für steigende Preise und Mieten. Die potenzielle Gefahr einer Blasenbildung am Immobilienmarkt sei aber vorhanden, das Preise für Zukäufe bereits deutlich gestiegen seien. Unterstützend wirke der positive Bevölkerungs- und Haushaltstrend in großen Metropolregionen. Angesichts der günstigen Rahmenbedingungen trotz der bereits anspruchsvollen Bewertungen bestätige die NORD LN das Sektor-Rating mit "neutral".Die LEG Immobilien AG habe in den ersten neun Monaten 2017 Mieterlöse i.H.v. 398,4 Mio. gemeldet und damit eine Steigerung um 4,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Leerstandsquote sei um 80 Basispunkte auf 4,2% (auf vergleichbarer Basis: +50 Basispunkte auf 3,8%) gestiegen. Die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm habe um 4,1% auf 5,47 Euro (auf vergleichbarer Basis: +3,3% auf 5,43 Euro) zugenommen. Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung habe sich von 290,8 Mio. auf 302,9 Mio. Euro (+4,2%) erhöht. Der FFO habe im Zeitraum von Januar bis September 2017 einen um 7,5% (je Aktie: 6,9%) höheren Wert von 226,3 Mio. Euro (3,58 Euro je Aktie) gegenüber 210,6 Mio. Euro (3,35 Euro je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Die Verbesserung sei nicht zuletzt auf die getätigten Zukäufe und die stärkeren Mieteinnahmen zurückzuführen gewesen.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: