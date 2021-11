XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - LANXESS wird etwas vorsichtiger - AktienanalyseDer Chemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) wird wegen explodierender Energie- und Rohstoffpreise sowie hoher Frachtkosten etwas vorsichtiger für das laufende Jahr - und kalkuliert trotz starker Quartalszahlen nun mit einem operativen Gewinn am unteren Ende der bislang prognostizierten Bandbreite von 1,0 bis 1,05 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die LANXESS-Aktie sei daraufhin deutlich unter Druck geraten, habe die Verluste aber schnell wieder eindämmen können. Rückhalt habe es durch die Analysten gegeben. Zwar seien hier und da die Kursziele leicht gesenkt worden, an der grundsätzlich positiven Einschätzung der Experten zu LANXESS habe sich jedoch wenig geändert. Von 14 Analysten, die den Titel beobachten würden, würden zehn weiterhin zum Kauf raten. (Ausgabe 45/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:55,80 EUR -2,35% (19.11.2021, 11:49)