Börsenplätze LANXESS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

48,70 EUR +1,00% (19.08.2020, 14:41)



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

48,79 EUR +1,35% (19.08.2020, 14:56)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (19.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).LANXESS habe in Q2 einen durch die Corona-Pandemie verursachten starken Einbruch der Geschäftszahlen erlebt. Überraschend komme diese Entwicklung jedoch nicht. Vielmehr habe der Vorstand die Anleger bereits im Mai auf stärkere Belastungen in Q2 und Q3 eingestimmt. Als vorteilhaft erweise sich in dieser schwierigen Situation, dass der tiefgreifende Konzernumbau schon weit fortgeschritten sei. Ein Effekt der Umstrukturierung sei, dass man mit Consumer Protection nun über ein Segment verfüge, dass derzeit dank Corona sogar eine Sonderkonjunktur erfahre. Positiv sei aus Anlegersicht zu bewerten, dass der Vorstand im Gegensatz zum Management vieler anderer Branchenunternehmen nach wie vor einen Ausblick gebe und dabei die Ergebnisprognose vom Mai für 2020 sogar bekräftigt habe.Die ursprünglich für den 13. Mai geplante Hauptversammlung solle nun am 27. August als virtuelle Veranstaltung stattfinden und u.a. über die Zahlung einer leicht auf EUR 0,95 (Vj.: EUR 0,90) je Aktie erhöhten Dividende für 2019 beschließen.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bleibt zunächst bei seinem "halten"-Rating für die LANXESS-Aktie. Das Kursziel werde leicht von EUR 44,00 auf EUR 45,00 erhöht. (Analyse vom 19.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der " LANXESS AG": Keine vorhanden.