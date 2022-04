Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2021 einen Umsatz von 7,6 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.900 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (20.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern LANXESS sei überraschend gut in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal dürfte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte auf gut 2,4 Milliarden Euro gestiegen sein, habe das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Anleger hätten sich erfreut gezeigt, die Aktie habe deutlich zugelegt.Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen sei um knapp ein Drittel auf 320 Millionen Euro gestiegen. Sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA habe die durchschnittliche Markterwartung niedriger gelegen. Beim Umsatz seien 2,24 Milliarden Euro erwartet worden, beim EBITDA vor Sondereinflüssen habe die Prognose im Mittel bei 300 Millionen Euro gelegen.LANXESS-CEO Matthias Zachert habe kommentiert: "Die Neuausrichtung von Lanxess bewährt sich gerade in schwierigen Zeiten. Die Nachfrage nach unseren Produkten der margenstarken Spezialchemie bleibt auch jetzt hoch. Dieser Kurs macht uns weniger anfällig für weltweite Nachfrageschwankungen. Dennoch bleiben wir angesichts der geopolitischen Unwägbarkeiten für die weitere Entwicklung des Jahres sehr wachsam."Im Vorjahresquartal habe LANXESS einen Umsatz von 1,693 Milliarden Euro und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 242 Millionen Euro erreicht. Der erwartete Umsatz für das erste Quartal 2022 entspreche damit einer Steigerung von 44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal; das für Q1 2022 erwartete EBITDA vor Sondereinflüssen liege um 32 Prozent über dem des Vorjahresquartals.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Lanxess nach den vorläufigen Zahlen für das erste Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei besser als von ihm erwartet ausgefallen, so Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum Ausblick habe sich der Chemiekonzern nicht weiter geäußert, was durchaus leicht positiv aufgenommen werden dürfte angesichts der ungewissen Auswirkungen der hohen Energiepreise auf die Nachfrage.Der Aktienkurs des im MDAX notierten Unternehmens habe auf der Handelsplattform Tradegate am Dienstagabend noch kräftig zugelegt. Das Papier habe 5,6 Prozent auf 37,24 Euro gewonnen. Damit habe die Aktie knapp oberhalb des Märztiefs wieder nach oben drehen können, was als positives Zeichen gewertet werden könne. (Analyse vom 20.04.2022)Mit Material von dpa-AFX