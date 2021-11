Börsenplätze LANXESS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

55,18 EUR -7,73% (04.11.2021, 12:16)



XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

55,24 EUR -7,22% (04.11.2021, 12:01)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



NASDAQ OTC-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2020 einen Umsatz von 6,1 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (04.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) und senkt das Kursziel von 67 auf 60 Euro.Der Kölner Konzern habe starke Zahlen für das dritte Quartal 2021 gemeldet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe neben dem Umstand, dass die Vergleichszahlen des Vorjahres durch die Auswirkungen der Corona-Krise massiv belastet gewesen seien, die erfolgreiche Weitergabe der deutlich gestiegenen Rohstoffpreise an die Kunden geholfen. Obwohl dies bei den höheren Kosten für Energie und Logistik schwieriger sei, habe die Rentabilität verbessert werden können. Die sich für Q4 abzeichnenden Ergebnisbelastungen hätten das Management veranlasst, den Ausblick für das Gesamtjahr etwas vorsichtiger als bisher zu formulieren. Die heftige negative Reaktion des Aktienkurses darauf halte Strauß zwar für übertrieben.Dennoch stuft Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, die LANXESS-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab reduziert das Kursziel von 67 auf 60 Euro. (Analyse vom 04.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der LANXESS-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der " LANXESS AG": Keine vorhanden.