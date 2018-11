Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

55,94 EUR +2,72% (13.11.2018, 12:34)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2017 einen Umsatz von 9,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 74 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (13.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Das Q3-Zahlenwerk sei ergebnisseitig (moderat bis deutlich) besser als erwartet ausgefallen. Die organische Umsatzdynamik (+4% y/y) sei moderat gewesen und sei fast ausschließlich durch Preiserhöhungen (+4% y/y) getragen worden. Die Kostensteigerungen hätten die bereinigte Ergebnisdynamik (EBITDA: +1% y/y) spürbar gebremst. Den Ausblick für 2018 habe der Konzern bestätigt (bereinigtes EBITDA: oberes Ende von +5% bis +10% y/y). Hier sehe Diermeier LANXESS auf Kurs. Jedoch impliziere dies für das Q4 einen Dynamikverlust (Q1-Q3 2018: +12% y/y). Der Mittelzufluss aus dem ARLANXEO-Verkauf (rund 1,4 Mrd. Euro) werde beim Konzernumbau helfen. Die Konjunktur-Frühindikatoren würden ein schwächeres Wachstumstempo signalisieren, was an der Chemiebranche und LANXESS nicht spurlos vorbeigehen werde.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die LANXESS-Aktie. Das Kursziel werde von 72 Euro auf 59 Euro gesenkt. (Analyse vom 13.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:55,68 EUR +2,32% (13.11.2018, 12:47)