ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2019 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 14.300 Mitarbeiter in 33 Ländern beschäftigt. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World und Europe) und FTSE4Good. (18.08.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) von 50 Euro auf 51 Euro.Das Q2-Zahlenwerk sei von der Covid-19-Pandemie (Absatz-, Umsatz- und Ergebnisrückgänge (Konzern) auf bereinigter Basis) sowie dem Currenta-Verkauf (hoher Mittelzufluss/Buchgewinn; stark positiver freier Cashflow, deutliche Ergebnisanstiege auf berichteter Basis) geprägt gewesen. Das Q2-EBITDA habe in der Mitte der Guidance gelegen. Operativ habe das Zahlenwerk alles in allem den Analystenprognosen entsprochen. Das EPS (bereinigt/berichtet) sei hingegen besser als von Diermeier erwartet ausgefallen.Der Ausblick für 2020 sei überwiegend wiederholt worden (u.a. bereinigtes EBITDA: 800-900 (Gj. 2019: 1.019) Mio. Euro (Zielerreichung Q1-Q2: 52% bis 59%)). Der Konzernumbau, der fortgesetzt werde (Verkauf der Lederchemie und der Umkehrosmose-Membranen-Aktivitäten vereinbart), trage nach Erachten des Analysten Früchte (geringer Margenrückgang in Anbetracht des deutlichen Umsatzrückgangs). Durch den erfolgten Verkauf der Currenta-Beteiligung (Ende April) habe der Konzern nach Ansicht des Analysten zusätzliche finanzielle Flexibilität gewonnen.Diermeier habe seine Schätzungen mehrheitlich angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: 10,18 (alt: 9,24) Euro; berichtetes EPS 2021e: 3,44 (alt: 3,51) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze LANXESS-Aktie: